Sul-Americano Sub-20: Brasil só empata com Equador e deixa Mundial sob risco

Time empatou em 0 a 0, segue sem vencer e depende de um tropeço da Venezuela para seguir com chances de classificação

Sem chances de título, o Brasil corre risco de não se classificar ao Mundial Sub-20 pela quarta vez em sua história: o empate sem gols com Equador nesta quinta-feira (7), por 0 a 0, deixa o time de Carlos Amadeu na dependência de resultados paralelos para seguir ainda com alguma chance de ir ao torneio na Polônia.

A Seleção, quinta colocada na fase final, já está fora da disputa dos Jogos Pan-Americanos 2019, em Lima, mas ainda pode ficar com a quarta vaga do continente à Copa do Mundo da Categoria: ainda na briga, Venezuela (4ª, com 4 pontos) e Colômbia (6ª, com 1 ponto) se enfrentam ainda nesta rodada, e uma vitória da Vinotinto elimina o Brasil, que não teria mais condições de se classificar matematicamente.

De qualquer forma, o time Canarinho de Rodrygo e cia. precisaria vencer seu duelo derradeiro, justamente contra a grande rival Argentina, no domingo (10), para ter alguma possibilidade caso chegue vivo até lá.

O Brasil está fora das Olimpíadas Tóquio 2020?

Diferentemente das três últimas edições dos Jogos Olímpicos, os representantes da Conmebol voltarão a ser definidos a partir da disputa de um Torneio Pré-Olímpico, já confirmado pela entidade a ser reeditado no início de 2020, nos meses de janeiro e fevereiro.

Vale lembrar que, na última edição realizada, em 2004, o Brasil acabou ficando sem uma das vagas aos Jogos de Atenas pela primeira vez na história, mesmo contando com uma geração que tinha, entre outros jogadores, Robinho, Diego Ribas, Nilmar e Maicon.