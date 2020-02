Sul-Americana vai dar vaga para o novo Mundial de Clubes da FIFA?

Tanto o campeão de 2019 quanto os participantes desta edição 2020 estão na expectativa

A 2020, competição transmitida com exclusividade pelo DAZN, começa nesta semana para clubes brasileiros, como , e . , e também estão na disputa e hoje podem até sonhar com presença no Mundial de Clubes de 2021.

Isso porque a vontade da Conmebol é dar aos campeões deste torneio, a partir de 2019, uma vaga no novo Mundial da FIFA. A entidade sul-americana, contudo, terá que convencer a FIFA a aceitar tais clubes.

Segundo noticiado pelo Globoesporte.com, a FIFA vê com resistência a ideia e gostaria apenas de contar com equipes campeãs ou participantes da Libertadores para o certame que está marcado para acontecer na – mas que por causa do Coronavírus ainda pode mudar de sede.

2021 terá o "primeiro" Mundial de verdade?

Quem também está na expectativa para saber como será o critério de classificação é o Independiente Del Valle, campeão da Copa Sul-Americana em 2019.

O novo Mundial de Clubes da FIFA terá 24 equipes, sendo seis sul-americanas. Os europeus terão oito times, incluindo os campeões de Champions e (que muitos relacionam justamente com a Copa Sul-Americana).

Segundo o jornal O Globo, uma definição sobre o critério da escolha das vagas deverá ser definido apenas em uma reunião do Conselho da FIFA, marcada para março deste ano no .