Sul-Americana: Grêmio reencontra LDU animado por bom histórico contra equatorianos

O confronto pelas oitavas de final será no meio de julho

O sorteio para definir os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2021 colocou no caminho do Grêmio a LDU de Quito, um conhecido recente na história do Tricolor em competições organizadas pela Conmebol.

Os dois times já se enfrentaram quatro vezes na história recente. Em 2013 na fase de pré-Libertadores, o Tricolor foi derrotado por 1 a 0 no Equador antes de devolver o placar no jogo de volta, na Arena, e vencer a disputa nos pênaltis para garantir a classificação na fase seguinte da Libertadores.

Em 2016, quando Grêmio e LDU foram sorteados no Grupo F da Libertadores, o time gaúcho levou a melhor nos dois confrontos: venceu o primeiro jogo na Arena por 4 a 0 e também na altitude de Quito, por 3 a 2.

“É um adversário difícil, duro, tradicional e que inspira muitos cuidados. Se joga na altitude, e vamos ter um confronto duríssimo para passar, e se passar, teremos outro confronto duríssimo também. O caminho da Sul-Americana é um caminho muito difícil e o Grêmio terá que tomar muitos cuidados para poder chegar em um situação para disputar a final”, destacou o presidente gremista Romildo Bolzan Júnior.

Serão quase quarenta dias até o confronto contra a LDU. Até lá, o Grêmio já terá à disposição o meia atacante Douglas Costa: contratado no final do mês de maio, o grande reforço tricolor para a temporada ainda não fez a sua estreia pelo tricolor. Ele segue em uma mini pré-temporada, aperfeiçoando a parte física e deve iniciar os trabalhos no final deste mês de junho.

Antes disso, o Tricolor ainda tem alguns compromissos nacionais. Nos dias 2 e 10 de junho enfrenta o Brasiliense, pela Copa do Brasil, e, até a Sul-Americana, ainda tem mais dez jogos do Campeonato Btasileiro, incluindo o clássico contra o Internacional logo antes do primeiro duelo contra a LDU.