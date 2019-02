Sul-Americana: Corinthians confirma Cássio entre titulares para pegar o Racing

O Timão entra em campo nesta quinta-feira (14) para enfrentar o Racing, da Argentina

A escalação do Corinthians foi confirmada para o duelo desta quinta-feira (14) contra o Racing pela Copa Sul-Americana, e a principal notícia foi a confirmação do goleiro Cássio entre os titulares. O duelo terá transmissão AO VIVO e DE GRAÇA nas redes sociais do DAZN (Facebook e YouTube) e aqui na Goal Brasil.

Durante a semana, Cássio sofreu uma pancada na coxa e sua presença contra os argentinos era dúvida. Entretanto, o ídolo recuperou-se a tempo e vai subir no campo de Itaquera para defender a meta do Timão.

Fábio Carille escalou o time da seguinte forma: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique, Carlos Augusto; Ralf, Sornoza, Ramiro, Jadson; Vagner Love, Gustagol.