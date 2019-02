Sul-Americana: Botafogo marca no fim e sai em vantagem contra o Defensa y Justicia

Debaixo de forte chuva, Fogão consegue grande resultado no Rio de Janeiro

Foi na raça: a chuva quase conseguiu atrapalhar, mas o Botafogo lutou até o fim e saiu em vantagem do Defensa y Justicia, na primeira fase da Copa Sul-Americana: um gol de Erik, no finalzinho, colocou o Alvinegro mais perto da classificação à próxima fase nesta quarta-feira (6), no Nilton Santos.

Os dois times voltam a medir forças em duas semanas (20/2), na Grande Buenos Aires. Qualquer empate coloca os cariocas na próxima fase.

O jogo

Eliminado na Taça Guanabara, o Bota apostou suas fichas nessa largada da temporada 2019 na Sul-Americana, que começou em condições bastante adversas. A forte chuve que atingiu o Rio de Janeiro impediu qualquer futebol de qualidade, deixando os donos da casa tentanto de qualquer forma chegar ao gol adversário, principalmente nos chutes de longa distância.

Aos poucos, os argentinos, conhecidos como uma das defesas mais sólidas de seu país nos últimos tempos, saíram mais para o jogo, sem levar muito perigo, porém. Quando tudo parecia decidido, Gatito repôs a bola em velocidade, Ferrareis ganhou pelo alto e a bola chegou em Erik, que limpou e acertou um chutaço no ângulo do goleiro adversário.

Podendo até empatar na casa do Defensa, o Bota terá duas semanas até visitar os hermanos, já que sua estreia na Taça Rio do Carioca 2019 acontece na sequência, no dia 23, diante do Vasco da Gama.