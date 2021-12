Sul-Americana 2022: equipes, grupos, datas e mais do torneio sul-americano

A Copa Sul-Americana já está chegando. Para a próxima edição, que começa em março de 2022, os principais times já foram definidos, bem como os jogos da primeira fase, que antecede a fase de grupos.

Ao todo, o Brasil enviará seis equipes, São Paulo, Santos, Ceará, Internacional, Atlético-GO e Cuiabá, para a disputa da fase de grupos.

Para esta fase, são sorteados oito grupos, com quatro times, sendo quatro deles que chegam da Pré-Libertadores. Vale lembrar que na fase de grupos só avança o primeiro colocado para a disputa das oitavas de final, que recebem outras oito equipes terceiras colocadas da fase de grupos da Libertadores.

Em 2021, o Athletico se tornou o campeão na grande final contra o RB Bragantino, que foi disputada no Estádio Centenário, no Uruguai.

Veja tudo sobre a fase de grupos da Copa Sul-Americana e, ainda, outros detalhes da primeira fase da competição.

Quais times estão classificados para a primeira fase da Copa Sul-Americana?

Para esta fase, oito países recebem quatro vagas para a disputa da primeira fase da Copa Sul-Americana (exceto Brasil e Argentina).

Bolívia

Royal Pari

Oriente Petrolero

Jorge Wilstermann

Guabirá

Chile

Unión La Calera

Unión Española

Deportes Antofagasta

Ñublense

Colômbia

Junior Barranquilla

América de Cali

La Equidad

Independiente Medelín

Equador

9 de Octubre

LDU Quito

Mushuc Runa

Delfín

Paraguai

Nacional

Guaireña

Sol de América

General Caballero

Peru

Melgar

Cienciano

Sport Boys

Ayacucho

Uruguai

Cerro Largo

Montevideo Wanderers

Liverpool

River Plate

Venezuela

Estudiantes de Mérida

Deportivo La Guaira

Metropolitanos

Hermanos Colmenarez

Quais são os jogos da primeira fase da Copa Sul-Americana?

Nesta fase, em um sorteio realizado, os times dos mesmo países se enfretam em jogos de ida e volta. Quem vencer avança para a fase de grupos. Veja:

Venezuela

Estudiantes de Mérida x Metropolitanos

Hermanos Colmenarez x Deportivo La Guaira

Uruguai

Montevideo Wanderers x Cerro Largo

Liverpool x River Plate

Peru

Ayacuho x Sport Boys

Cienciano x Melgar

Paraguai

Nacional x Guaireña

Sol de América x General Caballero

Equador

Delfín x 9 de Octubre

Mushuc Runa x LDU Quito

Colômbia

La Equidad x Junior Barranquilla

Independiente Medellín x América de Cali

Chile

Unión Española x Deportes Antofagasta

Ñublense x Unión la Calera

Bolívia

Jorge Wilstermann x Guabirá

Royal Pari x Oriente Petrolero

Quais equipes tem vaga garantida na fase de grupos da Copa Sul-Americana?

Para a disputa da Sul-Americana, seis equipes brasileiras e argentinas tem vaga garantida na fase de grupos da competição. Ainda assim, a competição recebe outras quatro da Pré-Libertadores, e outras 12 da primeira fase.

Brasil

Atlético-GO

Santos

Ceará

Internacional

São Paulo

Cuiabá

Argentina

Banfield

Defensa y Justicia

Independiente

Lanús

Racing

Unión

Quando é o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana?

A Conmebol, organizadora da competição, divulgou que o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022 acontece, a princípio, no dia 23 de março de 2022, ou seja, minutos antes do sorteio da fase de grupos da Libertadores.

Apesar disso, a entidade não confirmou o horário oficial do sorteio, que deve acontecer na sede da organização em Luque, no Paraguai.

Importante lembrar que além das 12 equipes classificadas diretamente para a fase de grupos (seis brasileiras e argentinas), a competição recebe outras quatro da Pré-Libertadores, e outras 16 da primeira fase da Copa Sul-Americana.

Quais são as datas dos jogos da Copa Sul-Americana?

A Conmebol divulgou, de forma oficial, o calendário com as datas dos jogos da próxima edição da Copa Sul-Americana 2022. Assim como na Libertadores, a organização precisou antecipar alguns jogos por conta da Copa do Mundo 2022, que começa em novembro.

Portanto, os jogos da Sul-Americana devem caminhar em sintonia com os da Libertadores, mas, é claro, com a final primeiro.

Primeira fase

8 a 10 de março - ida

15a 17 de março - volta

Fase de grupos

5 a 7 de abril - 1ª rodada

12 a 14 de abril - 2ª rodada

26 a 28 de abril - 3ª rodada

3 a 5 de maio - 4ª rodada

17 a 19 de maio - 5ª rodada

24 a 26 de maio - 6ª rodada

Oitavas de final

28 a 30 de junho - ida

5 a 7 de julho - volta

Quartas de final

2 a 4 de agosto - ida

9 a 11 de agosto - volta

Semifinal

31 de agosto a 1 de setembro - ida

7 a 8 de setembro - volta

Final

1 de outubro - A confirmar

Quando e onde será disputada a final da Copa Sul-Americana 2022?

O Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no Distrito Federal, será o palco da grande final da Copa Sul-Americana de 2022. A Conmebol divulgou ainda uma possível data para acontecer o duelo, no dia 1 de outubro, embora não tenha confirmado de forma oficial.

Com capacidade para mais de 70 mil pessoas, a expectativa é que até a data da final seja possível o estádio receber 100% da capacidade para a decisão.