Sujeito oculto: Igor Vinícius revela importância de Dani Alves no gol do São Paulo

O jovem, titular na lateral-direita na vitória sobre o Athletico, desequilibrou no lance do gol

O gol que garantiu a vitória por 1 a 0 do sobre o , em jogo atrasado da 13ª rodada do Brasileirão, realizado nesta quarta-feira (21), na Arena da Baixada, e que colocou de vez o Tricolor na briga pelo título, foi marcado por Vitor Bueno. O passe foi de Liziero. Mas a jogada de Igor Vinícius chamou a atenção pela beleza.

O jovem de 22 anos foi titular na lateral-direita (Juanfran entrou apenas no segundo tempo), roubou a bola no campo de defesa, disparou, teve habilidade para, com um toque de letra, mudar de direção antes de soltar a bola.

Após o duelo, que deixou o time treinado por Cuca a dois pontos do , líder do torneio, o jovem revelou a importância de Dani Alves no lance. O camisa 10, que construiu toda uma história na lateral-direita, mas vem atuando como meia no São Paulo, “cantou” a jogada para Igor.

“Ele falou para mim que eu sou um jogador que recuo um pouco rápido, e ali ele falou: ‘fica na frente dele! Procura ficar na frente dele, procura ficar na frente dele e esperar tomar uma decisão’. Foi o que eu fiz. Parei na frente dele, ele me deu o ‘tapa’, eu consegui roubar a bola, consegui dar sequência da jogada”, afirmou em declarações para o Globoesporte.com

“Ele conversa comigo sobre marcação, posicionamento... e tem que ouvir né? O cara viveu tudo o que pôde viver no futebol, ganhou títulos, jogou com craques de nível altíssimo, então a gente tem que procurar ouvir”, finalizou.

Se em sua segunda partida pelo São Paulo Dani Alves não decidiu com gol, como no caso da estreia contra o Ceará, o craque de 36 anos ajudou o time usando, literalmente, a sua experiência.