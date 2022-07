Suíça x Holanda: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Eurocopa feminina 2022

Partida acontece neste domingo (17), pela terceira rodada da Euro feminina; veja como acompanhar na TV e na internet

Suíça e Holanda entram em campo neste domingo (17), em Sheffield, a partir das 13h (de Brasília), pela terceira rodada do grupo C da Eurocopa feminina 2022. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O grupo C é um dos grupos da Euro que ainda não possi equipes garantidas na próxima fase.

De um lado, a Holanda está na liderança, com 4 pontos, assim como a Suécia. Logo abaixo estão Portugal e Suíça, com 1 pontos, mas ainda com chances de classificação.

Assim, o duelo em Sheffield promete ser movimentado, com as equipes sem novos desfalques..

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Possível escalação da Holanda: Van Domselaar; Wilms, Van der Gragt, Janssen, Olislagers; Spitse, Roord, Egurrola; Van de Donk, Martens, Miedema.

Possível escalação da Suíça: Thalmann; Maritz, Calligaris, Buhler, Aigbogun; Walti, Maendly; Crnogorcevic, Sow, Reuteler; Bachmann.

Desfalques da partida

Holanda:

Sari van Veenendaal: lesionada.

Suíça:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Suíça x Holanda DATA Domingo, 17 de julho de 2022 LOCAL Bramall Lane, Sheffield - ING HORÁRIO 13h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Holanda

JOGO CAMPEONATO DATA Holanda 3 x 2 Portugal Euro feminina 13 de julho de 2022 Holanda 1 x 1 Suécia Euro feminina 9 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Holanda x Islândia Eliminatórias europeias 6 de setembro de 2022 A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar

Suíça

JOGO CAMPEONATO DATA Suécia 2 x 1 Suíça Euro feminina 13 de julho de 2022 Portugal 2 x 2 Suíça Euro feminina 9 de julho de 2022

Próximas partidas