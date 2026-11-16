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Suíça x Escócia: horário do jogo

Liga das Nações B - Rodada 6 16 de nov. de 2026 - 14:45 Sitterstadion

A Suíça recebe a Escócia na segunda-feira, no Sitterstadion, em St. Gallen, pela última partida do Grupo 1 da Liga B da Liga das Nações da Uefa.

Para a equipe de Murat Yakin, a partida é um encerramento à altura de uma forte campanha: a seleção suíça já garantiu o acesso à Liga A e chega ao jogo na liderança do grupo. O empate em 0 a 0 na Eslovênia foi suficiente para confirmar o acesso antecipadamente.

Yakin anunciou que fará mudanças na escalação e dará uma chance aos jogadores que tiveram pouco tempo em campo nesta pausa para as seleções. A estrutura básica da equipe, porém, deve ser mantida.

Para a Escócia, a situação é diferente. Sébastien Pocognoli viaja a St. Gallen embalado por uma vitória: os escoceses derrotaram a Macedônia do Norte por 2 a 1 em seu último jogo e querem aproveitar o embalo.

Scott McTominay volta ao elenco após uma cirurgia cardíaca, um reforço importante para o meio-campo. Andy Robertson está perto de um marco histórico e pode fazer sua 102ª partida pela seleção, igualando o recorde de longa data de Kenny Dalglish.

Pocognoli também trabalha no planejamento do elenco para o futuro: o treinador belga entrou em contato com jogadores de dupla nacionalidade, como Archie Gray e Hayden Hackney, para convencê-los a defender a Escócia.

Confira abaixo todas as informações sobre onde assistir ao jogo ao vivo.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Suíça e Escócia?

A Suíça chega a esta partida com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A seleção suíça passou em branco no empate em 0 a 0 com a Eslovênia, mas, antes disso, marcou 12 gols e sofreu apenas um em quatro partidas, incluindo uma vitória por 3 a 0 sobre a Escócia e duas vitórias por 3 a 0 sobre a Macedônia do Norte.

A Escócia soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O triunfo mais recente foi o 2 a 1 sobre a Macedônia do Norte; antes, perdeu por 2 a 1 para a Eslovênia e por 3 a 0 para a Suíça. Nesse período, a Escócia marcou cinco gols e sofreu seis.

Suíça x Escócia: escalações

Suíça x Escócia: momento das equipes

Suíça x Escócia: histórico de confrontos diretos

Suíça x Escócia: classificações