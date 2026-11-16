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Liga das Nações B
team-logoSuíça
Sitterstadion
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Suíça x Escócia hoje ao vivo: onde assistir ao jogo na TV e pela internet?

Na Liga B da Nations League da UEFA, a Suíça enfrenta a Escócia. Mas onde assistir ao jogo ao vivo na TV e por streaming hoje?

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Suíça x Escócia: horário do jogo

crest
Liga das Nações B - Rodada 6
Sitterstadion

A Suíça recebe a Escócia na segunda-feira, no Sitterstadion, em St. Gallen, pela última partida do Grupo 1 da Liga B da Liga das Nações da Uefa.

Para a equipe de Murat Yakin, a partida é um encerramento à altura de uma forte campanha: a seleção suíça já garantiu o acesso à Liga A e chega ao jogo na liderança do grupo. O empate em 0 a 0 na Eslovênia foi suficiente para confirmar o acesso antecipadamente.

Yakin anunciou que fará mudanças na escalação e dará uma chance aos jogadores que tiveram pouco tempo em campo nesta pausa para as seleções. A estrutura básica da equipe, porém, deve ser mantida.

Para a Escócia, a situação é diferente. Sébastien Pocognoli viaja a St. Gallen embalado por uma vitória: os escoceses derrotaram a Macedônia do Norte por 2 a 1 em seu último jogo e querem aproveitar o embalo.

Scott McTominay volta ao elenco após uma cirurgia cardíaca, um reforço importante para o meio-campo. Andy Robertson está perto de um marco histórico e pode fazer sua 102ª partida pela seleção, igualando o recorde de longa data de Kenny Dalglish.

Pocognoli também trabalha no planejamento do elenco para o futuro: o treinador belga entrou em contato com jogadores de dupla nacionalidade, como Archie Gray e Hayden Hackney, para convencê-los a defender a Escócia.

Confira abaixo todas as informações sobre onde assistir ao jogo ao vivo.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Suíça e Escócia?

A Suíça chega a esta partida com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A seleção suíça passou em branco no empate em 0 a 0 com a Eslovênia, mas, antes disso, marcou 12 gols e sofreu apenas um em quatro partidas, incluindo uma vitória por 3 a 0 sobre a Escócia e duas vitórias por 3 a 0 sobre a Macedônia do Norte.

A Escócia soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O triunfo mais recente foi o 2 a 1 sobre a Macedônia do Norte; antes, perdeu por 2 a 1 para a Eslovênia e por 3 a 0 para a Suíça. Nesse período, a Escócia marcou cinco gols e sofreu seis.

SUÍ

SUÍ - Sequência

MKD
V0-3
SCO
V0-3
SVN
V2-1
MKD
V3-0
SVN
E0-0
Gol marcado (sofrido)
11/1
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
SCO

SCO - Sequência

SVN
E0-0
SUÍ
D0-3
MKD
V0-2
SVN
D1-2
MKD
V2-1
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Suíça x Escócia: escalações

Prováveis escalações de Suíça x Escócia

4-2-3-1
Suíça crest
Suíça
SUÍ
Formação
Escócia crest
Escócia
SCO
3-4-1-2
G. KobelG. KobelS. BritschgiS. BritschgiM. AkanjiM. AkanjiN. ElvediN. ElvediR. RodriguezR. RodriguezD. NdoyeD. NdoyeD. ZakariaD. ZakariaM. AebischerM. AebischerR. FreulerR. FreulerF. RiederF. RiederB. EmboloB. EmboloA. GunnA. GunnK. TierneyK. TierneyL. GrahamL. GrahamR. PorteousR. PorteousA. RobertsonA. RobertsonL. FergusonL. FergusonB. Gannon-DoakB. Gannon-DoakJ. McGinnJ. McGinnB. GilmourB. GilmourC. AdamsC. AdamsS. McTominayS. McTominay
Escócia crest
Escócia
SCO
4-2-3-1
Suíça

Time titular

Escócia

Técnico

  • M. Yakin
  • Sébastien Pocognoli

Suíça x Escócia: momento das equipes

SUÍ

SUÍ - Sequência

MKD
V0-3
SCO
V0-3
SVN
V2-1
MKD
V3-0
SVN
E0-0
Gol marcado (sofrido)
11/1
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
SCO

SCO - Sequência

SVN
E0-0
SUÍ
D0-3
MKD
V0-2
SVN
D1-2
MKD
V2-1
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Suíça x Escócia: histórico de confrontos diretos

Confrontos

SuíçaEmpateEscócia
2
1
0
Liga das Nações B
Escócia badge
Escócia
SCO
0
Suíça badge
Suíça
SUÍ
3
FJ
Eurocopa
Escócia badge
Escócia
SCO
1
Suíça badge
Suíça
SUÍ
1
FJ
Amistosos
Escócia badge
Escócia
SCO
1
Suíça badge
Suíça
SUÍ
3
FJ
7Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols2/3
Ambas as equipes marcaram2/3

Suíça x Escócia: classificações

UEFA Nations League B Grp. 1

#JVEDGPGCSGPSequência
1
SuíçaSuíçaSUÍ
5410111+1013
E
V
V
V
V
2
EslovêniaEslovêniaSVN
522153+28
E
V
D
V
E
3
EscóciaEscóciaSCO
521256-17
V
D
V
D
E
4
Macedônia do NorteMacedônia do NorteMKD
5005112-110
D
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento
Play-off do Rebaixamento

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