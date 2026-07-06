Suíça x Colômbia – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Suíça x Colômbia: Detalhes da partida

Copa do Mundo - Fase Final BC Place Vancouver

A partida entre Suíça e Colômbia terá início no dia 7 de julho de 2026, às 20h (GMT) e às 16h (EST).

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Admiradores em ascensão se enfrentam por uma cobiçada vaga nas quartas de final

Uma batalha aberta e intrigante nas oitavas de final toma o centro do palco no Vancouver Stadium, com o confronto entre duas seleções que vêm ganhando impulso de forma constante. Murat Yakin comanda uma seleção suíça confiante, que busca manter sua impressionante trajetória ascendente na chave e garantir uma participação consecutiva em fases avançadas do torneio.

Eles enfrentam uma seleção colombiana invicta, comandada por Néstor Lorenzo, que se orgulha de sua extrema organização estrutural e eficiência na América do Norte. Embora ambas as seleções tenham chegado às oitavas de final apresentando um futebol altamente funcional, em vez de excessivamente explosivo, a disputa de eliminação direta em Vancouver oferece uma oportunidade de ouro para conquistar uma vaga entre as oito melhores do mundo.

Como a Seleção A e os Cafeteiros chegaram até aqui

A Suíça se recuperou com força após um empate sem brilho por 1 a 1 contra o Catar na primeira rodada. Os comandados de Yakin se recuperaram rapidamente, goleando a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1 e vencendo por 2 a 1 o co-anfitrião Canadá, garantindo assim a liderança do Grupo B. Eles mantiveram essa boa fase na fase eliminatória, conquistando uma vitória profissional por 2 a 0 sobre a Argélia nas oitavas de final e garantindo sua vaga nas oitavas de final.

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A Colômbia contou com uma defesa incrivelmente sólida para trilhar seu caminho sem nenhuma derrota. Depois de estrear com uma vitória por 3 a 1 sobre o Uzbequistão, a equipe conquistou uma vitória por 1 a 0 contra a República Democrática do Congo e um empate tático por 0 a 0 com a poderosa seleção de Portugal, garantindo assim o primeiro lugar no Grupo K. A equipe de Lorenzo então demonstrou grande resiliência ao superar por 1 a 0 a teimosa seleção de Gana nas oitavas de final.

Lesões graves e dilemas no meio-campo determinam as escolhas

A preparação tática para esta partida é fortemente ditada por notícias contrastantes sobre os elencos. A Colômbia sofreu um golpe devastador, já que o experiente atacante Jhon Córdoba está fora do restante do torneio após sofrer uma grave lesão no tendão da coxa no início da partida contra Gana. O atacante do Sporting CP, Luis Suárez, que saiu do banco para dar a assistência do gol da vitória na fase anterior, deve assumir a ponta de lança para liderar o ataque.

A Suíça tem uma pequena preocupação em relação à disponibilidade do meio-campista Michel Aebischer, que vem realizando um regime de treinos individuais para se recuperar de uma lesão muscular. Caso ele não possa jogar desde o início, Yakin contará sem hesitar na dupla de meio-campistas confiável formada por Granit Xhaka e Remo Freuler para controlar os eixos centrais atrás do jovem astro em ascensão Johan Manzambi.

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Armadilhas de isolamento pelas laterais x blocos centrais rígidos definirão o jogo

O plano estratégico se concentrará fortemente no controle espacial e nas faixas laterais. A Colômbia buscará se apoiar em sua principal opção ofensiva, utilizando o movimento dinâmico e a velocidade nos dribles 1 contra 1 de Luis Díaz na ala esquerda para esticar a formação suíça e criar linhas de corte para os meio-campistas que avançam.

A estratégia da Suíça girará em torno da contenção antes de lançar contra-ataques estruturados. Em vez de se comprometer com um número excessivo de jogadores, os suíços buscarão estabelecer um bloco compacto, aproveitando a excelente fase do meio-campista Manzambi, de 20 anos, para levar a bola com eficiência para posições avançadas e servir Breel Embolo.

Estruturas consolidadas enfrentam o teste definitivo

A Suíça enfrenta um grande desafio contra uma seleção colombiana altamente coesa, que registrou três jogos consecutivos sem sofrer gols e sofreu apenas um gol em todo o torneio.

A Colômbia precisa lidar com a ausência de seu principal jogador de jogo aéreo no ataque, garantindo que a entrada de Suárez mantenha a profundidade ofensiva sem prejudicar o trabalho de marcação necessário para conter a seleção suíça, que vem marcando gols com facilidade de diferentes posições.

Provável escalação da Suíça contra a Colômbia

Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo

Provável escalação da Colômbia contra a Suíça

Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Arias, Puerta; Rodríguez, Suárez, Díaz

Principais estatísticas de Suíça x Colômbia

A Suíça e a Colômbia já se enfrentaram uma vez na Copa do Mundo da FIFA, com vitória da Colômbia por 2 a 0 na fase de grupos em 1994. No total, os sul-americanos venceram duas das quatro partidas disputadas entre as duas seleções (1 empate e 1 derrota), sendo a mais recente uma vitória por 3 a 1 em um amistoso em Miami, em março de 2007.

A Suíça venceu apenas uma de suas nove partidas na Copa do Mundo contra seleções sul-americanas (2 empates e 6 derrotas). Foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Equador na fase de grupos de 2014.

Tanto a Suíça quanto a Colômbia buscam uma vaga nas quartas de final, o que igualaria seu melhor resultado de todos os tempos em uma Copa do Mundo da FIFA. A Suíça chegou a essa fase três vezes — em 1934, 1938 e 1954 —, enquanto a única participação da Colômbia nas quartas de final ocorreu em 2014.

O suíço Breel Embolo já marcou quatro gols na Copa do Mundo. Apenas Sepp Hügi (seis) e Xherdan Shaqiri (cinco) marcaram mais.

O único confronto da Colômbia nas fases eliminatórias da Copa do Mundo contra uma seleção europeia foi contra a Inglaterra nas oitavas de final de 2018, quando foi eliminada nos pênaltis após um empate em 1 a 1.

A Colômbia venceu uma de suas três partidas nas oitavas de final da Copa do Mundo. Foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Uruguai em 2014.

A Colômbia não sofreu gols em cinco das últimas sete partidas da Copa do Mundo da FIFA. Atualmente, a equipe está em uma sequência de três jogos consecutivos sem sofrer gols.

Elenco de 26 jogadores da Suíça

Goleiros: Marvin Keller, Gregor Kobel, Yvon Mvogo

Defensores: Manuel Akanji, Aurele Amenda, Eray Comert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer

Meio-campistas: Michel Aebischer, Christian Fassnacht, Remo Freuler, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Fabian Rieder, Djibril Sow, Ruben Vargas, Granit Xhaka, Denis Zakaria

Atacantes: Zeki Amdouni, Breel Embolo, Cedric Itten, Dan Ndoye, Noah Okafor

Seleção da Colômbia com 26 jogadores

Goleiros: Álvaro Montero, David Ospina, Camilo Vargas

Defensores: Santiago Arias, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Yerry Mina, Johan Mojica, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez

Meio-campistas: Jhon Arias, Jaminton Campaz, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Juan Portilla, Gustavo Puerta, Juan Fernando Quintero, Richard Ríos, James Rodríguez

Atacantes: Jhon Córdoba, Luis Díaz, Andrés Gómez, Juan Camilo “Cucho” Hernández, Luis Suárez

Notícias e escalações

A Suíça é comandada por Murat Yakin. Nenhuma informação sobre lesões ou suspensões foi confirmada antes desta partida, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida.

O técnico da Colômbia, Nestor Lorenzo, também não tem nenhuma notícia confirmada sobre lesões ou suspensões até o momento. Nenhuma escalação provável foi divulgada antes desta partida das oitavas de final. Mais atualizações sobre o elenco são esperadas na reta final para a partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

A Suíça registrou V-V-V-E-E em suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre a Argélia nas oitavas de final, em 3 de julho, o que prolongou sua sequência invicta no torneio. Antes disso, a equipe venceu o Canadá por 2 a 1 e a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1, tendo perdido pontos apenas no empate em 1 a 1 com o Catar e no empate em 1 a 1 em um amistoso contra a Austrália. Nesses cinco jogos, a Suíça marcou dez gols e sofreu três, com a vitória por 4 a 1 sobre a Bósnia se destacando como sua atuação mais convincente.

Os últimos cinco resultados da Colômbia foram V-V-V-V-E. Sua partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre Gana, em 4 de julho, nas oitavas de final, garantida por um gol de Jhon Arias. Antes disso, a equipe venceu a República Democrática do Congo por 1 a 0 e o Canadá por 2 a 1 na fase de grupos, e estreou no torneio com uma vitória por 2 a 0 sobre a Argélia. Os únicos pontos perdidos foram no empate em 1 a 1 com o Catar. A Colômbia marcou oito gols e sofreu três nessas cinco partidas, e chega às oitavas de final com quatro vitórias consecutivas.

Histórico de confrontos diretos

SUÍ Um COL 0 0 Empate 1 Colômbia 3 - 1 Suíça 1 Gols feitos 3 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

O único confronto entre essas duas seleções nos dados disponíveis ocorreu em um amistoso em 25 de março de 2007, quando a Colômbia venceu a Suíça por 3 a 1. Esse único resultado representa a totalidade do histórico de confrontos diretos entre as duas nações.

Classificação

A Suíça terminou em primeiro lugar no Grupo B, enquanto a Colômbia liderou o Grupo K. Ambas as seleções chegam às oitavas de final como vencedoras de seus grupos.