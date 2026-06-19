Suíça x Canadá – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - B BC Place Vancouver

A partida entre Suíça e Canadá terá início no dia 24 de junho de 2026, às 15h (EST) e às 19h (GMT).

Como está a situação do Grupo B da Copa do Mundo?

A campanha da Suíça teve um início discreto, com um empate em 1 a 1 contra o Catar, mas a equipe apresentou um desempenho dominante contra a Bósnia, vencendo por 4 a 1. Johan Manzambi, de 20 anos, foi o destaque ao sair do banco e marcar dois gols; outro reserva, Ruben Vargas, também marcou, assim como o capitão Granit Xhaka.

O Canadá, um dos anfitriões e 30º colocado no ranking mundial da FIFA, estreou com um empate em 1 a 1 contra a Bósnia e, em seguida, goleou o Catar — que jogou com nove jogadores — por 6 a 0. Alphonso Davies, do Bayern de Munique, perdeu a estreia do Canadá e ficou no banco sem entrar em campo nesta partida. Essas duas seleções provavelmente disputarão acirradamente a liderança do Grupo B

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Provável escalação da Suíça contra o Canadá

Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas.

Provável escalação do Canadá contra a Suíça

Crepeau; Johnson, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Kone, Eustaquio, Millar; David, Oluwaseyi.

Jogadores-chave da Suíça e abordagem técnica

Murat Yakin, de 51 anos, comanda a seleção suíça, contando com considerável experiência como técnico de clubes em sua terra natal, a Suíça. O capitão Granit Xhaka tem se destacado pelo Sunderland nesta temporada, garantindo a permanência do clube na Premier League com bastante antecedência em sua primeira temporada de volta à divisão. O ex-jogador do Arsenal e do Leverkusen é o eixo central da equipe, levando-a, de forma surpreendente, à Liga Europa na próxima temporada. Esta será a quarta participação de Xhaka em uma Copa do Mundo.

O goleiro Yann Sommer e o zagueiro central Manuel Akanji formam o núcleo defensivo, enquanto Breel Embolo traz imprevisibilidade ao ataque. A Suíça já se classificou para a Copa do Mundo da FIFA 13 vezes. Em 2006, conquistou a duvidosa honra de se tornar a única seleção da história a ser eliminada de uma Copa do Mundo sem sofrer um único gol.

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Jogadores-chave do Canadá e abordagem técnica

O técnico do Canadá, Jesse Marsch, ex-Leeds United, contará fortemente com a qualidade e a experiência do lateral-esquerdo do Bayern de Munique, Alphonso Davies, que recentemente retornou de uma longa ausência por lesão na emocionante semifinal da Liga dos Campeões contra o PSG, em maio. Além disso, fique de olho no meio-campista do Sassuolo, Ismael Kone, e no atacante da Juventus, Jonathan David.

A Seleção Masculina do Canadá já se classificou para a Copa do Mundo da FIFA três vezes em sua história: em 1986, 2022 e agora em 2026. Davies marcou o primeiro gol da história do país em uma Copa do Mundo, em uma partida contra a Croácia em 2022. Agora com 52 anos, o técnico Marsch pode se orgulhar de uma carreira de jogador brilhante, na qual atuou por 14 temporadas na MLS dos Estados Unidos nas décadas de 90 e 2000. Ele também disputou duas partidas pela Seleção Masculina dos Estados Unidos.

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Convocação da Suíça com 26 jogadores

Goleiros: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Defensores: Manuel Akanji (Inter de Milão), Aurele Amenda (Eintracht de Frankfurt), Eray Comert (Valência), Nico Elvedi (Borussia de Mönchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburgo), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz).

Meio-campistas: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bolonha), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow, Ruben Vargas (ambos do Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Mônaco).

Atacantes: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

Seleção do Canadá com 26 jogadores

Goleiros: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Defensores: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marseille), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nice), Alphonso Davies (Bayern de Munique), Alfie Jones (Middlesbrough).

Meio-campistas: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto).

Atacantes: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

Notícias das equipes e escalações

A Suíça é comandada por Murat Yakin. Não foram confirmadas lesões ou suspensões antes desta partida, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. Mais notícias sobre a equipe serão adicionadas mais perto do início da partida.

O Canadá é comandado pelo técnico Jesse Marsch. Assim como na Suíça, não há informações confirmadas sobre lesões ou suspensões no momento, e nenhuma escalação provável foi anunciada. Atualizações serão fornecidas à medida que a partida se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho recente

A Suíça chega a esta partida com um histórico misto nos últimos cinco jogos, registrando uma vitória, três empates e uma derrota. Sua última partida foi um empate em 1 a 1 com o Catar na Copa do Mundo, em 13 de junho, jogo em que dominou até sofrer um gol contra aos 94 minutos. Antes do torneio, a equipe empatou em 1 a 1 com a Austrália em 6 de junho e venceu a Jordânia por 4 a 1 em 31 de maio. Em março, empatou em 0 a 0 com a Noruega, antes de sofrer uma derrota por 3 a 4 para a Alemanha, resultado que expôs algumas vulnerabilidades na defesa. A Suíça marcou seis gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

O Canadá chega com um histórico recente igualmente instável: uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em empate de 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo, em 12 de junho. Antes disso, empatou em 1 a 1 com a Irlanda em 5 de junho e venceu o Uzbequistão por 2 a 0 em 2 de junho. Um empate sem gols com a Tunísia em abril precedeu um empate em 2 a 2 com a Islândia em março. O Canadá marcou seis gols e sofreu quatro nessa sequência de cinco partidas.

Histórico de confrontos diretos

SUÍ Um CAN 0 0 Empate 1 Suíça 1 - 3 Canadá 1 Gols feitos 3 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

O histórico de confrontos diretos entre essas duas seleções é extremamente limitado nos dados disponíveis, com apenas um encontro registrado anteriormente. Esse confronto ocorreu em um amistoso em 15 de maio de 2002, quando o Canadá venceu por 3 a 1 fora de casa, na Suíça. A partida em Vancouver representará apenas o segundo encontro registrado entre as duas seleções.

Classificação

No Grupo B, a Suíça ocupa atualmente a primeira posição e o Canadá está em segundo lugar antes da rodada final de jogos.