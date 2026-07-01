Suíça x Argélia – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - Fase Final BC Place Vancouver

A partida entre Suíça e Argélia terá início no dia 3 de julho de 2026, às 23h (horário da costa leste dos EUA), e na madrugada do dia 4 de julho, às 04h (horário de Greenwich).

Previsão da partida entre Suíça e Argélia nas oitavas de final da Copa do Mundo

A Suíça tentará acabar com os sonhos da Argélia de chegar às oitavas de final da Copa do Mundo pela segunda vez na história, quando as duas seleções se enfrentarem em Vancouver.

Os suíços cumpriram sua missão de forma organizada e sem alarde, liderando o Grupo B com sete pontos. A Argélia terminou em terceiro lugar no Grupo J após um dramático empate em 3 a 3 contra a Áustria na última rodada. O vencedor enfrentará Gana ou a Colômbia nas oitavas de final.

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Como a Suíça e a Argélia se saíram até agora

A oportunidade bate à porta para a Suíça e a Argélia. Ambas acreditam em suas chances de uma possível vaga nas quartas de final, já que nessa fase seria a primeira vez que enfrentariam uma seleção entre as 10 melhores do ranking da FIFA. Primeiro, porém, há um compromisso a ser cumprido em Vancouver.

A Suíça impressionou em um grupo que contava com o co-anfitrião Canadá, a quem derrotou e superou com facilidade na última partida da fase de grupos. Sob o comando de Murat Yakin, os suíços estão invictos nos últimos nove jogos, tendo sofrido apenas uma derrota nas últimas dez partidas oficiais: um 3 a 2 para a Espanha, campeã da Euro 2024.

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O surreal empate de 3 a 3 da Argélia com a Áustria era esperado como uma partida sem importância, mas acabou se tornando uma das partidas mais dramáticas do torneio até agora. Sob o comando de Vladimic Petkovic, os argelinos perderam apenas uma das últimas sete partidas, contra a Argentina na fase de grupos.

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Xhaka e Mahrez são os “veteranos de ouro”

Os capitães veteranos Granit Xhaka e Riyad Mahrez estão se aproximando do crepúsculo de suas carreiras, mas ambos continuam sendo fundamentais para as esperanças de suas respectivas seleções. Xhaka, do Sunderland, estaria em negociações com o Chelsea para uma transferência no verão, o que mostra que o jogador de 33 anos está longe de ter encerrado sua trajetória no futebol de elite. Mahrez, de 35 anos, está dois anos mais adiantado em sua trajetória, mas continua sendo uma peça fundamental para as “Raposas do Deserto”, especialmente considerando que a participação de Mohamed El Amine Amoura neste confronto é uma grande dúvida. Mahrez recuperou seu faro de gol na hora certa com dois gols contra os austríacos, com Houssem Aouar dando assistência para ambos a partir de uma nova função mais recuada no meio-campo.

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Prováveis escalações

Suíça (4-2-3-1)

Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Sow, Manzambi, Vargas; Embolo.

Argélia (4-2-3-1)

Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Aouar, Bentaleb; Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri.

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Estatísticas importantes e jogadores de destaque

A Suíça sofreu mais de um gol em apenas uma de suas 14 partidas mais recentes em todas as competições.

Nenhuma das duas seleções conseguiu manter o gol invicto na fase de grupos.

Este é o terceiro confronto entre as equipes na história, com a Argélia tendo perdido por 2 a 1 em novembro de 1983 e por 2 a 0 em maio de 1986, em amistosos.

Convocação de 26 jogadores da Suíça

Goleiros: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Defensores: Manuel Akanji (Inter de Milão), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valência), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburgo), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz).

Meio-campistas: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bolonha), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Freiburgo), Fabian Rieder (Augsburgo), Djibril Sow, Ruben Vargas (ambos do Sevilha), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Mônaco).

Atacantes: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

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Seleção da Argélia com 26 jogadores

Goleiros: Oussama Benbot (USM Argel), Melvin Masstil (Stade Nyonnaise), Luca Zidane (Granada)

Defensores: Achraf Abada (USM Alger), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Zinedine Belaid (JS Kabylie), Rafik Belghali (Verona), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys Bern), Aissa Mandi (Lille), Mohamed Amine Tougai (Esperance)

Meio-campistas: Houssem Aouar (Al-Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (Twente)

Atacantes: Mohamed Amine Amoura (Wolfsburg), Nadir Benbouali (Gyori ETO), Adil Boulbina (Al-Duhail), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marseille), Riyad Mahrez (Al-Ahli), Anis Hadj Moussa (Feyenoord).

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Notícias das equipes e escalações

A Suíça é comandada por Murat Yakin. Não foram confirmadas lesões ou suspensões antes da partida, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. Mais notícias sobre a equipe serão adicionadas mais perto do início da partida.

A Argélia é comandada por Vladimir Petkovic. Não foram confirmadas informações sobre lesões ou suspensões. Atualizações serão adicionadas assim que estiverem disponíveis antes da partida das oitavas de final.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

A Suíça venceu três de suas últimas cinco partidas, empatou duas e não sofreu nenhuma derrota. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Canadá em 24 de junho, com gols de Ruben Vargas e Johan Manzambi. No início da fase de grupos, a equipe venceu a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1, em 18 de junho. Os únicos pontos perdidos foram no empate em 1 a 1 com o Catar e no empate em 1 a 1 com a Austrália, em um amistoso pré-torneio. Nessas cinco partidas, a Suíça marcou 13 gols e sofreu cinco.

Histórico de confrontos diretos

Não há dados disponíveis sobre confrontos recentes entre a Suíça e a Argélia. Esta partida das oitavas de final no BC Place, em Vancouver, representa o registro mais recente entre as duas seleções.

Classificação

A Suíça terminou em primeiro lugar no Grupo B. A Argélia se classificou pelo Grupo J em terceiro lugar.