Suíça x Alemanha: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (6), pela segunda rodada da Nations League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

E a UEFA Nations League já terá outro grande favorito em campo: a volta aos gramados para enfrentar a neste próximo domingo, às 15h45 (de Brasília), pela segunda rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo e no EI Plus e no YouTube. Na Goal , você acompanha o duelo em tempo real , com destaque para os lances principais.

QUANDO É?

JOGO Suíça x Alemanha DATA Domingo, 6 de setembro de 2020 LOCAL St. Jakob-Park - Basileia, SUI HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Imáges

A partida terá transmissão ao vivo no canal no EI Plus e no YouTube, por streaming. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Low não vai convocar Neuer, Kimmich, Goretzka, Gnabry, klostermann e Halstenberg para a seleção alemã. O treinador avalia que eles precisam de tempo de descanso. Convocação será na terça. #DieMannschaf

#BayernMunich — Caio Castilho (@CaioCastilho11) August 22, 2020

Para os primeiros da Alemanha na competição, o treinador Joachim Low terá um grande número de destaques para escalar o time: vários vencedores da Liga dos Campeões pelo de Munique foram poupados pelo treinador e nem foram convocados.

Jogadores como Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Manuel Neuer e Leon Goretzka, titulares da seleção e do clube bávaro, não estarão a disposição do técnico para as partidas dessa data Fifa. Assim, atletas como Leroy Sané, Timo Werner e Toni Kroos terão que assumir o protagonismo - no primeiro jogo, um empate contra a , o destaque da equipe foi Sané, antes de começar a sentir dores.

Já a Suíça, depois de perder na estreia contra a , vai com tudo para tentar recuperar os pontos perdidos contra a equipe do leste europeu. Deve ser um jogão no St. Jakob-Park, casa do

Provável escalação da Alemanha : Trapp; Sule, Rudiger e Can; Gosens, Kehrer, Draxler, Gundogan e Kroos; Sané e Werner.

Provável escalação da Suíça: Sommer; Mbabu, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez e Zuber; Emobolo, Sow, Xhaka e Ruben Vargas; Seferović.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SUÍÇA

JOGO CAMPEONATO DATA Gibraltar 1 x 6 Suíça Eliminatórias 18 de novembro de 2019 Ucrânia 2 x 1 Suíça Uefa 3 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Suíça x Amistoso 7 de outubro de 2020 a definir Espanha x Suíça Uefa Nations League 10 de outubro de 2020 15h45 (de Brasília)

ALEMANHA

JOGO CAMPEONATO DATA Alemanha 6 x 1 Eliminatórias Eurocopa 19 de novembro de 2019 Alemanha 1 x 1 Espanha Uefa Nations League 3 de setembro de 2020

Próximas partidas