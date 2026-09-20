Com o início do novo temporada a todo vapor, alguns relatos da imprensa começaram a falar de uma tabela estatística impressionante que mostra o volume de gastos que os clubes da Premier League inglesa têm com os salários de seus jogadores.

O jornal britânico "The Sun" noticiou, citando o site Spotrac, que o Arsenal, atual campeão, ocupa o topo da tabela (175,24 milhões de libras esterlinas), apesar de não contar com nenhum dos três jogadores mais bem pagos.

O jornal apontou que Erling Haaland é o astro mais bem pago da Premier League, mas o Manchester City fica atrás do Arsenal por 9,52 milhões de libras esterlinas.

Já Virgil van Dijk, dono da segunda maior renda, vê seu time, o Liverpool, gastar 165,1 milhões de libras esterlinas para ocupar a terceira posição.

O Manchester United vem na quarta posição (157,97 milhões de libras esterlinas) e o Tottenham na quinta (118,82), enquanto o Chelsea aparece em sexto (114,07).

Os valores exorbitantes gastos anualmente com os salários dos jogadores mostram o quanto a Premier League inglesa está distante do mundo real de seus torcedores.

O preço médio de uma casa no Reino Unido é de 273 mil libras esterlinas em julho de 2026, o que significa que o dinheiro concedido aos astros da liga equivale à compra de 5.978 casas.

Os enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde recebem salários que variam entre 37.000 e 42.000 libras esterlinas por ano, de modo que a Premier League inglesa poderia contratar entre 38.857 e 44.108 novos enfermeiros.

Já o custo de construção de uma nova escola é, em média, de 45 milhões de libras esterlinas por escola, de modo que o orçamento gasto a cada ano com salários poderia ser usado para construir 36 novas escolas.

O jornal explicou que o dinheiro ganho por apenas 542 astros que atuam na primeira divisão equivale também ao produto interno bruto de alguns países pequenos, como Cabo Verde, que participou da Copa do Mundo no verão passado.

Os seis primeiros clubes da tabela gastam, juntos, a quantia colossal de 896,92 milhões de libras esterlinas, enquanto o total gasto pelos 14 times restantes é de 732,49 milhões de libras esterlinas.

Isso significa que Arsenal, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Tottenham e Chelsea representam cerca de 54,9% do total dos salários da liga.

O gasto médio dos seis grandes clubes é de 149,5 milhões de libras esterlinas, em comparação com 52,5 milhões de libras esterlinas por cada um dos demais clubes — ou seja, quase 2,85 vezes mais por clube.

Olhando para a outra ponta da tabela, os três últimos times — Ipswich, Hull e Coventry — têm juntos um total de 48,15 milhões de libras esterlinas.

Isso representa cerca de três por cento do total de gastos da Premier League inglesa com salários.

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