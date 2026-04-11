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Fenerbahce SK v Galatasaray SK - Trendyol Süper LigGetty Images Sport

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Süper Lig, todas as informações sobre a transmissão num relance: quem transmite os jogos ao vivo pela TV e por livestream?

Campeonato Turco

Aqui vocês encontram todas as informações sobre a transmissão dos jogos da Süper Lig na TV e por livestream.

A Süper Lig turca tem chamado a atenção em todo o mundo, sobretudo devido às inúmeras grandes estrelas dos últimos anos, e encantado os fãs de futebol. 

Descubra aqui onde você pode assistir a todos os jogos da primeira divisão do futebol turco ao vivo!

Süper Lig, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos ao vivo na TV e por livestream?

Süper Lig, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem detém os direitos de transmissão na TV?

A Süper Lig turca não é transmitida ao vivo pela TV aberta na Alemanha. Mesmo provedores conhecidos como DAZN, Sky ou SportDigital, que transmitem inúmeras ligas e competições internacionais, não possuem direitos de transmissão da Süper Lig. Estes pertencem exclusivamente à beIN Sports.

No entanto, através do serviço de streaming Digiturk Euro, a Süper Lig também pode ser assistida ao vivo na Alemanha, já que os jogos são transmitidos pela beIN Sports. A Digiturk é a maior provedora de TV paga da Turquia e representa a única opção legal neste país para acompanhar a Süper Lig turca ao vivo. Além disso, a oferta da Digiturk inclui outras emissoras de TV turcas. Os fãs precisam da assinatura Digiturk Euro, incluindo o pacote de esportes. A assinatura custa 99,90 euros por um ano.

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Süper Lig, todas as informações sobre a transmissão em resumo. Quem exibe/transmite os jogos ao vivo na TV e por streaming? O resumo 

FatoInformações resumidas
OrganizadorFederação Turca de Futebol (TFF)
Primeira edição21 de fevereiro de 1959
Equipes18
Jornadas34
Jogador com mais partidasUmut Bulut (515)
Artilheiro recordistaHakan Sükür (249)
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