Süper Lig, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem transmite os jogos ao vivo pela TV e pelo livestream?

A Süper Lig turca tem chamado a atenção em todo o mundo, sobretudo devido às inúmeras grandes estrelas dos últimos anos, e tem encantado os fãs de futebol.

Descubra aqui onde você pode assistir ao vivo a todos os jogos da primeira divisão do futebol turco!

Süper Lig, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos ao vivo na TV e por livestream?

Süper Lig, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem detém os direitos de transmissão na TV?

A Süper Lig turca não é transmitida ao vivo pela TV aberta na Alemanha. Mesmo provedores conhecidos como DAZN, Sky ou SportDigital, que transmitem inúmeras ligas e competições internacionais, não possuem direitos de transmissão da Süper Lig. Estes pertencem exclusivamente à beIN Sports.

No entanto, através do serviço de streaming Digiturk Euro, a Süper Lig também pode ser assistida ao vivo na Alemanha, já que os jogos são transmitidos pela beIN Sports. A Digiturk é a maior provedora de TV por assinatura da Turquia e representa a única opção legal neste país para acompanhar a Süper Lig turca ao vivo. Além disso, a oferta da Digiturk inclui outras emissoras de TV turcas. Os torcedores precisam da assinatura Digiturk Euro, incluindo o pacote de esportes. A assinatura custa 99,90 euros por um ano.

Süper Lig, todas as informações sobre a transmissão em resumo. Quem exibe/transmite os jogos ao vivo na TV e por streaming? O resumo