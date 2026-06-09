Suécia x Tunísia: Previsão para a Copa do Mundo da FIFA 2026: Tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - F Monterrey Stadium

O jogo entre Suécia e Tunísia terá início no dia 15 de junho de 2026 às 03h00 GMT e às 23h00 EST (14 de junho).

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Suécia x Tunísia: Contexto da partida

A partida em Monterrey reveste-se de enorme importância para duas seleções determinadas a começar com o pé direito em um dos grupos mais competitivos do torneio. Com as expectativas crescendo em casa, o técnico da Suécia, Graham Potter, buscará demonstrar que sua abordagem tática fluida e moderna pode dar certo no maior palco do futebol, com um ataque letal liderado por Alexander Isak e Viktor Gyökeres. No caminho deles está uma seleção da Tunísia disciplinada e resiliente, liderada por Sabri Lamouchi, cuja identidade estrutural pragmática torna as Águias de Cartago incrivelmente difíceis de serem vencidas, contando com uma ética de trabalho incansável para frustrar e punir os adversários. Tendo como pano de fundo o impressionante Estádio de Monterrey (Estádio BBVA), com suas instalações de classe mundial e espetacular cenário montanhoso, o confronto promete ser um dos destaques da rodada de abertura.

Com adversários formidáveis como Holanda e Japão também competindo no Grupo F, nenhuma das equipes pode se dar ao luxo de tropeçar logo no início. A Suécia verá esta partida como uma oportunidade de reforçar sua reputação entre a elite mundial, aproximar-se de repetir as glórias de suas icônicas campanhas nos torneios de 1958 e 1994 e mostrar o rápido progresso alcançado sob o comando de seu novo técnico inglês. A Tunísia, por sua vez, chega ansiosa para provar que esta geração pode finalmente quebrar seu histórico teto de vidro e avançar para além da fase de grupos pela primeira vez em sua história. Enquanto as luzes brilham intensamente no México, a intensidade e a pressão de uma estreia na Copa do Mundo serão impossíveis de ignorar, com a disciplina tática, a gestão do elenco e a capacidade de lidar com o calor exaustivo do verão norte-americano provavelmente desempenhando um papel decisivo para determinar quem conquistará a valiosa vitória na estreia.

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A dramática fuga da Suécia

A jornada da Suécia até o torneio foi nada menos que uma montanha-russa, testando os nervos de seus torcedores até o limite absoluto. Uma fase inicial desastrosa sob o comando de Jon Dahl Tomasson viu o Blågult afundar para o último lugar do grupo, somando apenas um único ponto nas partidas iniciais. Desesperada para salvar a campanha, a federação nomeou Graham Potter, que conduziu o navio que afundava para uma rede de segurança proporcionada pelos sucessos anteriores na Liga das Nações da UEFA.

Essa entrada pela porta dos fundos deu à Suécia uma tábua de salvação nas eliminatórias continentais de alto risco, onde a equipe finalmente engatou a marcha. Liderada por um ataque elétrico, Viktor Gyökeres sozinho desmontou a Ucrânia com um hat-trick impressionante na estreia das eliminatórias. No último e angustiante obstáculo contra a Polônia, o atacante certeiro marcou mais uma vez na caótica vitória por 3 a 2, completando uma espetacular missão de resgate que garantiu de forma dramática a vaga da Suécia na América do Norte.

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A histórica aula de defesa da Tunísia

Enquanto a Suécia contou com drama no final e poder de fogo explosivo, as Águias de Cartago arquitetaram uma campanha de qualificação marcada por disciplina absoluta e inabalável. Navegando pelo cenário traiçoeiro e fisicamente exigente das eliminatórias da CAF, a Tunísia construiu uma fortaleza impenetrável que deixou os rivais regionais completamente desmoralizados.

A base de sua histórica campanha pelo continente foi uma organização tão coesa que reescreveu os livros de recordes do futebol. Sob uma orientação tática meticulosa, a Tunísia tornou-se a primeira nação na história do esporte a passar por todo um ciclo de eliminatórias da Copa do Mundo sem sofrer um único gol. Apoiada por uma linha defensiva resoluta e comandada pelo criativo Hannibal Mejbri, a seleção sufocou os adversários semana após semana. Ao combinar essa histórica invencibilidade defensiva com eficiência cirúrgica nos contra-ataques, a Tunísia garantiu com facilidade a liderança do seu grupo, assegurando sua vaga no grande palco com um plano infalível de perfeição defensiva.

Notícias das equipes Suécia x Tunísia

Notícias da seleção da Suécia

O técnico da Suécia, Graham Potter, tem o luxo de poder escolher entre um elenco robusto e altamente motivado de 26 jogadores, após uma missão de resgate frenética, mas bem-sucedida, nas repescagens europeias. O clima no campo de treinamento no México é extremamente positivo, com a transição tática sob o comando do técnico inglês aparentemente concluída. O impulso mais significativo para o Blågult é o estado de boa saúde de sua dupla de ataque devastadora, o que significa que a dupla de ataque mais temida da Europa está pronta para ser lançada no cenário mundial.

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Viktor Gyökeres é uma garantia absoluta para liderar o ataque após seus feitos heróicos na qualificação, com Alexander Isak previsto para fazer dupla com ele em uma linha de frente dinâmica e de alta pressão. Atrás deles, Dejan Kulusevski comandará a criatividade no meio-campo ofensivo. Na zaga, a presença imponente de Victor Lindelöf organizará a defesa ao lado de Carl Starfelt, enquanto Samuel Dahl, da Roma, deve começar como lateral-esquerdo, dando à Suécia um equilíbrio incrível para sua estreia.

Notícias da seleção da Tunísia

As Águias de Cartago chegaram a Monterrey com a confiança histórica de uma campanha de qualificação que desafiou as normas do futebol, tendo percorrido todo o caminho até a América do Norte sem sofrer um único gol. O técnico Sabri Lamouchi finalizou uma lista disciplinada e coesa de 26 jogadores, fortemente baseada em uma mistura de experiência tática europeia e talentos de elite do futebol nacional. Embora a equipe sinta falta da presença do veterano Wahbi Khazri após sua aposentadoria da seleção, a rígida estrutura defensiva de Lamouchi permanece totalmente intacta.

A decisão tática de destaque antes da estreia gira em torno do meio-campo, onde Aïssa Laïdouni, do Union Berlin, e Ellyes Skhiri, do Eintracht Frankfurt, estão escalados para formar uma barreira impenetrável à frente da zaga. Espera-se que o jovem meia Hannibal Mejbri assuma a responsabilidade criativa de alimentar Elias Achouri nos contra-ataques. Entre os postes, o experiente Bechir Ben Saïd buscará estender sua notável sequência de jogos sem sofrer gols pela seleção, apoiado por uma dupla de zagueiros centrais resoluta formada por Montassar Talbi e Yassine Meriah.

Perfis dos treinadores e filosofias táticas

Graham Potter (Suécia)

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Tático moderno e perspicaz, Graham Potter trouxe um senso distinto de inovação e clareza técnica para a seleção sueca, historicamente conhecida por suas fórmulas estruturais rígidas. Ao assumir o comando da seleção após reconstruir sua reputação no futebol de clubes de elite, Potter revitalizou completamente o Blågult, conduzindo com sucesso a transição da equipe de um bloqueio defensivo baixo para um estilo ousado e proativo que maximiza a atual geração de talentos ofensivos de nível mundial da Suécia.

Taticamente, Potter implementa uma filosofia fluida e baseada na posse de bola que prioriza a percepção espacial e as superioridades numéricas. Ele prefere um sistema flexível que frequentemente começa em um 3-4-2-1 ou um 4-3-3 assimétrico, utilizando alas invertidos e zagueiros centrais altamente progressivos que se sentem à vontade levando a bola até o campo adversário. Potter exige compostura técnica absoluta, encarregando sua equipe de construir jogadas a partir da defesa e usar triângulos de passes curtos e complexos para atrair os adversários para a pressão. Seu principal desafio tático em Monterrey será garantir que sua equipe mantenha o equilíbrio defensivo contra um adversário disciplinado, evitando perdas de bola desnecessárias nas áreas centrais que poderiam expor sua unidade de alta pressão a transições rápidas.

Sabri Lamouchi (Tunísia)

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Sabri Lamouchi se estabeleceu firmemente como um arquiteto de elite da organização defensiva, consolidando seu lugar no futebol internacional ao arquitetar a campanha histórica e recordista de classificação da Tunísia. O meticuloso técnico nascido na França cultivou uma imensa confiança coletiva e harmonia estrutural em todo o seu elenco, ganhando elogios generalizados por seu pragmatismo, treinos defensivos rigorosos e capacidade de extrair a máxima eficiência de seus jogadores em cenários de alta pressão.

Lamouchi adota plenamente uma abordagem que prioriza a segurança e é profundamente organizada, normalmente utilizando um compacto 4-1-4-1 ou um 5-3-2 de bloco baixo, projetado para sufocar os espaços nos terços defensivo e central. Sua identidade tática gira em torno de disciplina posicional absoluta, compressão zonal agressiva e uma ética de trabalho feroz que força os adversários a se deslocarem para áreas laterais e inofensivas. Assim que recupera a posse de bola, a equipe de Lamouchi não perde tempo, utilizando passes diretos e verticais para lançar alas explosivos no contra-ataque. Seu principal objetivo nesta estreia será frustrar o ataque de elite da Suécia, manter uma formação defensiva impecável e explorar oportunidades em jogadas ensaiadas para garantir um resultado decisivo.

Seleções de 26 jogadores para a Copa do Mundo

Seleção da Suécia para a Copa do Mundo

Goleiros: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt, Robin Olsen

Defensores: Samuel Dahl, Isak Hien, Emil Krafth, Victor Lindelöf, Carl Starfelt, Emil Holm, Ludwig Augustinsson, Linus Wahlqvist

Meio-campistas: Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Dejan Kulusevski, Hugo Larsson, Sebastian Nanasi, Anton Salétros, Mattias Svanberg, Jens Cajuste

Atacantes: Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Anthony Elanga, Gustaf Nilsson, Emil Forsberg, Ken Sema, Niclas Eliasson

Seleção da Tunísia para a Copa do Mundo

Goleiros: Bechir Ben Saïd, Aymen Dahmen, Mouez Hassen

Defensores: Ali Abdi, Dylan Bronn, Yann Valery, Wajdi Kechrida, Montassar Talbi, Yassine Meriah, Alaa Ghram, Hamza Jelassi, Amine Cherni

Meio-campistas: Mohamed Ali Ben Romdhane, Ellyes Skhiri, Aïssa Laïdouni, Hannibal Mejbri, Hamza Rafia, Houssem Tka, Ferjani Sassi, Idris El Mizouni

Atacantes: Elias Achouri, Seifeddine Jaziri, Youssef Msakni, Sayfallah Ltaief, Haythem Jouini, Anas Haj Mohamed

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Confrontos-chave entre Suécia e Tunísia

Viktor Gyökeres x Montassar Talbi: Este será o que se pode chamar de uma batalha de pesos pesados na área. Gyökeres, o artilheiro mais temido e físico da Europa, que liderou a missão de resgate da Suécia na repescagem, se destaca pela força bruta, corridas diretas e explosivas e pela habilidade implacável de abrir espaços. Montassar Talbi estará totalmente na linha de fogo; o resoluto zagueiro central tunisiano, que foi o esteio de uma campanha histórica nas eliminatórias sem sofrer um único gol, deve usar sua disciplina posicional de elite, seu timing impecável e seu domínio aéreo para não dar a Gyökeres nem um centímetro de espaço para girar e chutar.

Alexander Isak contra o bloco defensivo baixo da Tunísia: Isak chega ao torneio como o indiscutível catalisador criativo e a dinâmica opção ofensiva da Suécia. Ele buscará espaços entre as linhas, procurando usar seus dribles de classe mundial, jogadas de habilidade e aceleração fulminante para comprometer os defensores e abrir brechas na defesa adversária. No entanto, ele enfrentará uma unidade defensiva tunisiana altamente sincronizada e ferozmente organizada, comandada por Yassine Meriah. Será que a elegância individual e a imprevisibilidade tática de Isak conseguirão desarmar um bloco baixo africano obstinado e compacto, que se destaca por frustrar atacantes de elite?

Dejan Kulusevski x Ellyes Skhiri: O campo de batalha tático definitivo no meio-campo. Skhiri é o incansável escudo defensivo e o cérebro tático das Águias de Cartago, trazendo imensa resistência, estatísticas de interceptação precisas e resistência de elite à pressão. Kulusevski terá a tarefa de orquestrar o ritmo de ataque do Blågult a partir de sua função no meio-campo avançado, utilizando seus deslocamentos característicos pelo meio-espaço, suas arrancadas poderosas e sua visão de jogo para tirar Skhiri de posição e acionar as transições verticais da Suécia para o terço final do campo.

Notícias e escalações

Graham Potter não confirmou uma provável escalação para a Suécia antes desta partida, e nenhuma lesão ou suspensão foi listada no elenco antes da estreia na Copa do Mundo. A equipe de Potter vem se preparando cuidadosamente para o torneio, e mais atualizações são esperadas mais perto do pontapé inicial.

O técnico da Tunísia, Sabri Lamouchi, também não tem nenhuma preocupação com lesões ou suspensões confirmadas até o momento. Nenhuma escalação prevista foi divulgada para as Águias de Cartago, e as notícias sobre a equipe serão atualizadas assim que estiverem disponíveis antes da partida de 14 de junho.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

A Suécia chega a esta partida com um histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate em 2 a 2 com a Grécia em um amistoso no dia 4 de junho. Antes disso, perdeu por 3 a 1 para a Noruega em 1º de junho. A equipe de Potter apresentou melhor desempenho nas eliminatórias da Copa do Mundo, vencendo a Polônia por 3 a 2 em casa e a Ucrânia por 3 a 1 fora de casa em março, além de empatar em 1 a 1 com a Eslovênia em novembro de 2025. Nessas cinco partidas, a Suécia marcou nove gols e sofreu sete, com as vitórias consecutivas nas eliminatórias representando o ponto alto dessa sequência.

O desempenho recente da Tunísia tem sido fraco. Seus últimos cinco jogos renderam um registro de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O resultado mais desastroso ocorreu em 6 de junho, quando a Bélgica venceu por 5 a 0 em um amistoso pré-torneio. A equipe também perdeu por 1 a 0 para a Áustria em 1º de junho e empatou em 1 a 1 com o Mali na Copa Africana das Nações em janeiro de 2026. Um empate em 0 a 0 com o Canadá em abril e uma vitória por 1 a 0 sobre o Haiti em março completam o quadro. A Tunísia marcou apenas dois gols nessas cinco partidas e sofreu oito.

Histórico de confrontos diretos

SWE Um TUN 0 0 Empate 1 Tunísia 1 - 0 Suécia 0 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

O único confronto entre essas duas seleções nos dados disponíveis ocorreu em 12 de fevereiro de 2003, quando a Tunísia venceu a Suécia por 1 a 0 em um amistoso, com a Tunísia listada como time da casa. Há apenas um confronto registrado entre as duas seleções, o que significa que o jogo do Grupo F deste domingo em Monterrey representa um raro encontro entre duas equipes com pouca história recente uma contra a outra.

Classificação

No Grupo F, a Suécia ocupa atualmente a terceira posição e a Tunísia a quarta na tabela de classificação inicial, antes da rodada de estreia.