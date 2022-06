Suécia x Noruega: onde assistir ao vivo, horário e informações da Nations League 2022

Jogo acontece neste domingo (5), pela segunda rodada do Grupo 4 da Liga das Nações; veja como acompanhar na internet

Suécia e Noruega se enfrentam neste domingo (4), na Friends Arena, a partir das 15h45 (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo 4 da Uefa Nations League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

Mais artigos abaixo

Quando é?

JOGO Suécia x Noruega DATA Domingo, 5 de junho de 2022 LOCAL Friends Arena - Estocolmo, Suécia HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

Onde vai passar?

O Star+, no streaming, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (5), em Estocolmo.

Informações da partida

Depois de estrear com vitória sobre a Eslovênia por 2 a 0, a Suécia divide a liderança do Grupo 4 com a Noruega, que também venceu a Sérvia por 1 a 0. Ambas as equipes estão fora da Copa do Mundo.

Em 108 jogos disputados entre as seleções, a Suécia registra 29 vitórias, contra 24 da Noruega, além de 25 empates.

Últimos resultados e próximos jogos

Suécia

JOGO CAMPEONATO DATA Polônia 2 x 0 Suécia Eliminatórias 29 de março de 2022 Eslovênia 0 x 2 Suécia Liga das Nações 2 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Suécia x Sérvia Liga das Nações 9 de junho de 2022 15h45 (de Brasília) Noruega x Suécia Liga das Nações 12 de junho de 2022 13h (de Brasília)

Noruega

JOGO CAMPEONATO DATA Noruega 9 x 0 Armênia Amistoso 29 de março de 2022 Sérvia 0 x 1 Noruega Liga das Nações 5 de junho de 2022

Próximas partidas