Suécia x Noruega: escalação, desfalques e mais do jogo da Nations League 2022

Jogo da segunda rodada do Grupo 4 da Liga das Nações acontece às 15h45 (de Brasília); confira o serviço da partida deste domingo (5)

A Suécia recebe a Noruega na tarde deste domingo (5), válido pela segunda rodada do Grupo 4 da Liga das Nações, a partir das 15h45 (do horário de Brasília), na Friends Arena.

Depois de estrear com vitória sobre a Eslovênia por 2 a 0, a Suécia divide a liderança com a Noruega, que também venceu a Sérvia por 1 a 0. Ambas as equipes estão fora da Copa do Mundo.

Confira as informações da partida a seguir!

Últimas notícias e prováveis escalações

Para o confronto na Friends Arena, a Suécia não poderá contar com Carl Starfelt , do Celtic, que sofreu uma pancada no meio da semana. Assim, Joakim Nilsson e Alexander Milosevic devem formar a dupla de zaga.

Martin Olsson e Zlatan Ibrahimovic também estão afastados por problemas de lesão. No entanto, Jan Andersson está esperançoso de ter Anthony Elanga de volta ao time.

Enquanto isso, a Noruega vai contar com Erling Haaland - que marcou 22 gols em 24 jogos da Bundesliga pelo Borussia Dortmund na última temporada - para liderar o ataque mais uma vez, com o apoio do capitão Martin Odegaard.

Possível escalação da SUÉCIA: Olsen; Krafth, Milosevic, Nilsson, Augustinsson; Forsberg, Karlstrom, Olsson; Kulusevski, Isak, Claesson.

Possível escalação da NORUEGA: Nyland; Pedersen, Strandberg, Ostigard, Meling; Aursnes; Thorsby, Berge, Odegaard, Elyounoussi; Haaland.

Desfalques da partida

Suécia:

Getty Images

Carl Starfelt, Martin Olsson e Zlatan Ibrahimovic: lesionados

Noruega:

Omar Elabdellaoui e Kristoffer Ajer: machucados

Transmissão ao vivo

O jogo entre Suécia e Noruega será transmitido ao vivo pelo Star+, no streaming, neste domingo (5).