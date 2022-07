Suécia x Bélgica: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das quartas de final da Eurocopa feminina

Partida acontece nesta sexta-feira (22), pelas quartas de final da Euro feminina; veja como acompanhar na TV e na internet

Suécia e Bélgica se enfrentam nesta sexta-feira (22), no Leigh Sports Village, a partir das 16h (de Brasília), pelas quartas de final da Eurocopa feminina 2022. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

As suecas avançaram após terminar a primeira fase na liderança do Grupo C, com sete pontos (duas vitórias e um empate), enquanto as belgas, na vice-liderança do Grupo D, com quatro pontos, registram um triunfo, um empate e uma derrota.

Prováveis escalações

Possível escalação da Bélgica: Evrard; Vangheluwe, Kees, Biesmans, Philtjens, Cayman, Vanhaevermaet, De Caigny; Dhont, Wullaert, Eurlings.

Possível escalação da Suécia: Lindahl; Glas, Ilestedt, Eriksson, Andersson; Angeldal, Asllani, Bjorn; Rytting Kaneryd, Rolfo, Blackstenius.

Desfalques da partida

Bélgica:

sem desfalques confirmados.

Suécia:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Suécia x Bélgica DATA Sexta-feira, 22 de julho de 2022 LOCAL Leigh Sports Village - Manchester- ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Bélgica

JOGO CAMPEONATO DATA França 2 x 1 Bélgica Euro feminina 14 de julho de 2022 Itália 0 x 1 Bélgica Euro feminina 18 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bélgica x Noruega Eliminatórias europeias 2 de setembro de 2022 A confirmar Armênia x Bélgica Eliminatórias europeias 6 de setembro de 2022 13h30 (de Brasília)

Suécia

JOGO CAMPEONATO DATA Suécia 2 x 1 Suíça Euro feminina 13 de julho de 2022 Suécia 5 x 0 Portugal Euro feminina 17 de julho de 2022

