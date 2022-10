Suécia x França: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso feminino

De olho na Copa do Mundo 2023, equipes se enfrentam nesta terça-feira (11); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A Suécia recebe a França na tarde desta terça-feira (11), em Gotemburgo, às 13h30 (de Brasília), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2023. A partida não será transmitida para o Brasil.

As suecas vêm de um empate com a Espanha fora de casa. Já as francesas perderam amistoso para a Alemanha.

Prováveis escalações

Escalação do provável Suécia: Musovic, Ilestedt, Sembrant, Ericsson, Bennison, Rubensson, Kaneryd, Nildén, Rolfo, Asllani e Blomqvist.

Escalação do provável France: Magnin, Perisset, Tounkara, Renard, Bacha, Bilbault, Dali, Geyoro, Diani, Cascarino e Sarr.

Desfalques

Suécia

sem desfalques confirmados.

França

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: terça-feira, 11 de outubro de 2022

• Horário: 13h30 (de Brasília)

• Local: Gamla Ullevi, Gotemburgo - SUE