Suécia x Espanha: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (2), pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022; saiba como acompanhar na internet

A Espanha enfrenta a Suécia nesta quinta-feira (2), às 15h45 (de Brasília), na Friends Arena, pela quarta rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A partida terá transmissão ao vivo no streaming do Estádio TNT Sports. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real clicando aqui.

Valendo a liderança do grupo B, as seleções estão separadas por apenas um ponto na tabela de classificação. Enquanto os espanhóis chegam com duas vitórias e um empate, os suecos, com uma rodada a menos, registram dois triunfos.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Jogando em casa, a Suécia entrará em campo sem contar com Marcus Danielson, que cumprirá suspensão. Assim, o defensor dos Rangers, Filip Helander, pode aparecer entre os titulares e jogar ao lado de Victor Lindelof.

Do outro lado, a Espanha não terá Pedri. O jogador do Barcelona ganhou um descanso depois de uma temporada longa.

Ferran Torres vem impressionando com a camisa do Manchester City nas fases iniciais da temporada da Premier League, e pode iniciar

Provável escalação da Suécia: Olsen; Lustig, Lindelof, Helander, Augustinsson; Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Isak, Kulusevski.

Provável escalação da Espanha: Sanchez; Azpilicueta, Garcia, Laporte, Gaya; Busquets, Koke, Rodri; Torres, Morata, Moreno.

Veja informações da partida! Jogo: Suécia x Espanha Quando e que horas? Quinta-feira, 2 de setembro de 2021, às 15h45 (de Brasília). Local: Friends Arena - Solna, Suécia.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SUÉCIA

JOGOS CAMPEONATO DATA Suécia 3 x 2 Polônia Eurocopa 23 de junho de 2021 Suécia 1 x 2 Ucrânia Eurocopa 29 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Suécia x Uzbequistão Amistoso 5 de setembro de 2021 10h (de Brasília) Grécia x Suécia Eliminatórias 8 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília)

ESPANHA

JOGOS CAMPEONATO DATA Suíça 1 (1) x (3) 1 Espanha Eurocopa 2 de julho de 2021 Itália 1 (4) x (2) 1 Espanha Eurocopa 6 de julho de 2021

Próximas partidas