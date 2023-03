Suécia x Bélgica ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (24), pela primeira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Suécia e Bélgica entram em campo na tarde desta sexta-feira (24), em Estocolmo, a partir das 16h45 (de Brasília), pela primeira rodada do grupo F das Eliminatórias para a Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

A Suécia terá o apoio de sua torcida para somas os seus primeiros pontos na competição. Além disso, a equipe terá o retorno de Ibrahimovic, recuperado de lesão. Entretanto, o experiente atacante não tem a titularidade confirmada.

Já a Bélgica iniciou o processo de reformulação de seu elenco, embora nomes como Courtois, Vertonghen, De Bruyne e Lukaku estejam entre os convocados. Thomas Kaminski e Romeo Lavia, do Southampton, e Johan Bakayoko, do PSV, estão entre os novatos.

Prováveis escalações

Suécia: Olsen; Holm, Hien, Lindelof, Augustinsson; Claesson, Olsson, Karlstrom, Forsberg; Isak, Kulusevski.

Bélgica: Courtois; Meunier, Vertonghen, Faes, Castagne; Onana, De Bruyne, Lavia; Trossard, Lukaku, Carrasco.

Desfalques

Suécia

Sem desfalques confirmados.

Bélgica

.

Quando é?