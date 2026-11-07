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Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images
Muhammad Zaki
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Sucessor de Manuel Neuer confirmado! Jurgen Klopp aponta Marc-Andre ter Stegen como titular absoluto da Alemanha após ressurgimento no Ajax

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Jurgen Klopp confirmou os convocados para os próximos compromissos da Alemanha na Liga das Nações contra a Sérvia e a Holanda e definiu a hierarquia no gol. O ex-técnico do Liverpool apostou na experiência ao escolher Marc-Andre ter Stegen como titular absoluto.

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Escolha definitiva para o gol

Klopp definiu a lista de convocados da Alemanha para os próximos confrontos da Liga das Nações e deixou clara sua posição sobre os goleiros. Embora a ausência do atacante do Barcelona Karim Adeyemi tenha chamado a atenção, Ter Stegen garantiu seu lugar como principal opção para o gol.

O experiente goleiro, atualmente emprestado pelo Barcelona ao Ajax, será o titular à frente dos também goleiros Jonas Urbig e Alexander Nubel. Os dois reservas tiveram boas temporadas em seus clubes, mas Klopp acabou optando pela experiência no gol.

Klopp explica a hierarquia entre os goleiros

Em uma entrevista coletiva recente, Klopp explicou por que escolheu o jogador do Ajax para defender o gol. Ele reconheceu a forte concorrência no elenco, mas ressaltou a necessidade de uma presença confiável, que transmita segurança à defesa.

“Marc está fazendo uma temporada fantástica em Amsterdã e, felizmente, os outros dois também estão fazendo temporadas muito boas”, explicou Klopp aos jornalistas, segundo o SPORT. “Vamos para esses jogos com Marc como nosso número um. E isso não se resume a quem está fazendo as melhores defesas em determinado momento, porque os goleiros precisam proporcionar muita estabilidade e confiança.”

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Organização do jogo desde a defesa

Ter Stegen vive uma retomada na carreira na Eredivisie após uma lesão grave que o tirou da Copa do Mundo de 2026. Klopp destacou que a leitura tática e a distribuição de jogo do ex-capitão do Barcelona são o que, no fim das contas, o diferenciam dos demais.

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“A principal exigência para um goleiro é garantir que a bola não entre no gol. Isso é o mais importante”, acrescentou Klopp. “Mas, além disso, há vários outros aspectos relevantes: como ele pode orientar nosso jogo, inclusive quando temos a posse de bola? Como ele lida com essas situações? E, quando defendemos com a linha adiantada, com que antecedência ele consegue identificar essas situações para atuar mais à frente como goleiro?”

O técnico ressaltou a importância de o goleiro sair do gol para antecipar o perigo em seu esquema tático e acrescentou: “É uma maneira estranha de dizer isso, mas, essencialmente, trata-se de saber quando sair para afastar o perigo. Não de tentar driblar, mas simplesmente de afastar a bola. Tudo isso faz parte da função. Marc é quem tem mais experiência nesse aspecto e, sim, vamos para esses jogos com ele como nosso número um.”

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Em busca da titularidade definitiva

A Alemanha agora voltará suas atenções para confrontos decisivos da Liga das Nações contra Sérvia e Holanda. Para Ter Stegen, esta pausa para os jogos de seleções representa uma grande oportunidade de se firmar de vez como titular sob o novo comando.

Com uma sequência regular de jogos pelo clube novamente, o goleiro estará determinado a retribuir a confiança do técnico e deixar para trás os problemas anteriores com lesões.

Written byMuhammad Zaki

Jurnalis

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.

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