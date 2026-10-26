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Khaled Mahmoud
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“Sucesso é uma motivação, não o objetivo final”: campeão da Copa do Mundo, Luis de la Fuente comenta prêmio de melhor técnico da Bola de Ouro

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Luis de la Fuente consolidou seu legado como um dos grandes treinadores da atualidade ao ser eleito o melhor técnico do futebol mundial. O espanhol recebeu o prestigiado prêmio após uma campanha histórica que levou sua seleção ao topo do futebol.

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Uma noite de glória para o estrategista espanhol

De la Fuente foi oficialmente coroado o melhor técnico do mundo ao receber o Troféu Johan Cruyff na cerimônia da Bola de Ouro de 2026. O experiente treinador era o claro favorito ao prêmio após a campanha dominante da Espanha rumo ao título da Copa do Mundo, na qual sua equipe encantou os torcedores ao combinar disciplina tática e criatividade.

Ao subir ao palco para receber o troféu, De la Fuente manteve a humildade apesar da importância da ocasião. Ele fez questão de reconhecer a qualidade dos demais indicados e o esforço coletivo necessário para chegar tão longe. “Boa noite, é uma verdadeira honra para mim receber este prêmio. É uma honra; só estar entre os indicados já era um prêmio por si só. Por isso, quero parabenizar os outros indicados, que também conquistaram seu lugar aqui. Vejo isso como uma conquista coletiva: um grupo maravilhoso de jogadores e integrantes da comissão técnica, o melhor do mundo, se me permitem dizer”, disse ele à plateia repleta de estrelas.

Vitória sobre concorrentes de elite

A disputa pelo Troféu Cruyff foi extremamente acirrada e reuniu vários técnicos que tiveram temporadas marcantes. De la Fuente superou fortes concorrentes espanhóis, entre eles Luis Enrique, do Paris Saint-Germain, Mikel Arteta, do Arsenal, e Unai Emery, que levou o Aston Villa ao título da Liga Europa. O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, completou a lista de cinco finalistas, embora o belga não tenha podido comparecer à cerimônia por problemas de saúde.

Apesar do histórico de seus rivais, a conquista da Copa do Mundo por De la Fuente foi o fator decisivo para os votantes. O técnico espanhol aproveitou o momento para fazer com que todos na federação se sentissem parte da vitória: “Quero agradecer à RFEF (Real Federação Espanhola de Futebol), ao presidente, ao diretor esportivo e a todos os funcionários. E, claro, à minha agência também.”

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A filosofia por trás dos campeões mundiais

Depois de terminar em terceiro na votação quando levou a Espanha ao título da Eurocopa de 2024, o treinador de 65 anos conquistou agora o prêmio principal após o triunfo na Copa do Mundo. Mas, em vez de ver essas conquistas como o auge da carreira, De la Fuente as encara como motivação para o futuro. “O sucesso não é o objetivo final: este prêmio não é uma meta alcançada, é uma motivação”, explicou às lendas e aos jornalistas presentes.

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Ao destacar a importância de continuar evoluindo, De la Fuente homenageou quem o apoiou em sua trajetória e concluiu o discurso: “Quero terminar agradecendo à minha família, aos que estão aqui e aos que já não estão entre nós. Lembro dos meus pais e do meu irmão.” Ele acrescentou que “as conquistas individuais são o reflexo de uma conquista coletiva”.

Romeu homenageia estrelas do Barcelona após conquistar prêmio

O técnico do Barcelona, Pere Romeu, foi eleito o Treinador do Ano no futebol feminino na cerimônia da Bola de Ouro, coroando uma campanha notável com o clube catalão. Ao receber o prêmio no palco, Romeu expressou sua gratidão: “É um prazer estar aqui e receber este prêmio. Muito obrigado. Parabéns a todos os outros.”

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O espanhol tratou de atribuir o reconhecimento individual ao esforço coletivo de seu elenco e ao domínio mantido nos últimos anos. “Em segundo lugar, sinto que este é um prêmio coletivo, um prêmio para a equipe. Temos excelentes jogadoras e conquistamos muitos títulos em títulos anteriores”, acrescentou Romeu, antes de concluir: “Sou muito grato a todas as jogadoras que fizeram parte desta última temporada.”