Alguns devem ter esfregado os olhos ao ver a escalação dos Skyblues contra o AEK Atenas. Para atuar como único atacante, o técnico Enzo Maresca não escalou Erling Haaland, mas um certo Floyd Samba.

No início da semana, provavelmente nem o próprio Samba imaginava que ouviria o lendário hino da Champions League em campo, como titular no lugar do astro norueguês, com uma criança à sua frente na entrada dos jogadores, bem abaixo da altura de seu nariz. Afinal, Haaland havia marcado seu 11º e 12º gols na temporada da Premier League na goleada anterior por 5 a 0 sobre o Ipswich Town.

Na partida em casa contra o AEK Atenas, o artilheiro estava entre os relacionados, mas, com um leve problema físico, passou os 90 minutos no banco. Como o reserva Antoine Semenyo havia se lesionado poucos dias antes e ficará fora por semanas, o jovem de 17 anos recebeu a chance de começar jogando. Na verdade, Samba, de 1,83 m, é meio-campista central.

Decisão arriscada dá certo: Samba nunca havia jogado como atacante

Ele não participou diretamente de nenhum gol na vitória do ManCity por 5 a 1 até ser substituído aos 63 minutos. Ainda assim, Maresca voltou a se mostrar satisfeito com a atuação do adolescente. "Os três jogadores da base foram bem", disse depois da partida, destacando também o desempenho dos jovens formados no clube Ryan McAidoo e Kaden Braithwaite, ambos de 18 anos, que entraram durante o jogo. Mas Samba "em especial" impressionou o sucessor de Pep Guardiola, que afirmou que ele "fez uma boa partida no geral".

A imprensa também não poupou elogios. O Manchester Evening News deu a ele nota sete de dez e avaliou que Samba teve "uma boa atuação em mais uma grande noite para ele". Isso porque sua atuação não foi um episódio isolado. Era a segunda vez que ele começava uma partida como titular nesta temporada ainda em seu início. A primeira havia sido em meados de setembro, na Copa da Liga Inglesa, contra o Norwich City. Novamente como atacante.

Uma decisão sem dúvida ousada naquele momento, mas que se mostrou acertadíssima. Samba marcou duas vezes, e o ManCity venceu com folga por 5 a 0. Ainda mais porque Maresca admitiu depois que só havia testado Samba naquela posição pouco habitual pouco antes. "Quando decidi, nos últimos três ou quatro dias, escalá-lo como centroavante, perguntei se ele já tinha jogado como atacante. Ele disse que nunca tinha feito isso. Mas acho que consegue. Ele certamente não é um centroavante, mas foi bem."

O Daily Mail publicou uma manchete um tanto entusiasmada: "Nasce uma nova estrela". Logo surgiu uma onda de entusiasmo em torno dele nas redes sociais. Empolgado, Samba declarou: "Uma estreia assim é simplesmente incrível. Eu mal conseguia acreditar. Isso é só o começo, tenho uma grande carreira pela frente."

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Pouca perspectiva de jogar: Samba será emprestado?

Mesmo assim, Samba voltou às categorias de base. Depois, teve de esperar mais de um mês por sua terceira convocação para o elenco principal, quando se saiu muito bem em sua estreia na Champions League. Ele havia integrado o elenco de Maresca pela primeira vez na terceira rodada da Premier League, mas não entrou em campo. Daqui para a frente, suas oportunidades também devem ser esporádicas. Na derrota por 2 a 1 para o Aston Villa pelo campeonato, no fim de semana, ele novamente não apareceu na súmula. Já na noite de quarta-feira, pela Copa da Liga Inglesa, contra o Brighton, ele tem boas chances de voltar a ganhar minutos em campo: Haaland, o titular absoluto do ataque, é um dos cinco astros do City que serão poupados e não estão entre os relacionados.

Com o retorno de Semenyo, daqui a algumas semanas, as perspectivas de novas atuações ficam ainda piores. Até porque a concorrência em sua posição de origem, no meio-campo central, é enorme, com Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi e Enzo Fernandez. Segundo a Sky, por isso, existe a possibilidade de um empréstimo no inverno europeu, embora, no momento, não haja indícios de uma solução. Uma saída definitiva, por outro lado, está fora de cogitação devido ao seu potencial. Também porque o clube enfrenta um futuro incerto diante das punições que podem resultar do escândalo financeiro e, além de uma proibição de contratar jogadores, pode até sofrer um rebaixamento compulsório.

Além disso, Samba, nascido na vizinha Macclesfield, claramente se sente à vontade em Manchester. Ele veste a camisa azul-celeste desde o sub-9. Seu irmão mais velho, Tyrone, também joga pelo sub-21, como ponta esquerda. Na temporada passada, ele chegou a ficar no banco uma vez na Champions League e, na última terça-feira, acompanhou das arquibancadas a atuação do irmão. Emerson, de 12 anos, é outro integrante da família Samba que tem contrato com o clube.

Floyd contou recentemente que ele e Emerson ainda jogam bola regularmente no jardim de casa. "A disputa é para valer", disse. O caçula, atualmente zagueiro, seria agressivo e, além disso, "tão alto" que já alcança "seu ombro". Emerson quer seguir os passos do pai, Christopher Samba, que tem 171 partidas na Premier League no currículo e também disputou 20 jogos da Bundesliga pelo Hertha BSC.

Paralelos com Jamal Musiala: Samba será a próxima esperança da seleção alemã?

Foi na capital que o corpulento zagueiro conheceu sua esposa, Theresa, algo que também pode acabar sendo motivo de alegria para a Federação Alemã de Futebol (DFB). Por isso, Samba, substituto de Haaland, tem cidadania alemã. Sob o comando do técnico Hanno Balitsch, ele estreou pela seleção alemã sub-19 pouco depois de marcar duas vezes contra o Norwich, após ter atuado anteriormente pelas categorias de base dos Three Lions. Além da camisa da Inglaterra, também poderia vestir a da França ou, como seu pai, a do Congo.

Samba, é claro, ainda não precisa escolher uma seleção. Ele quer tomar seu tempo. Um exemplo nesse sentido é Nicolo Tresoldi, que, apesar de sua excelente média de gols, só pretende decidir se jogará ou não pela Alemanha depois da Eurocopa sub-21 com a seleção da DFB. A Itália também disputa intensamente o artilheiro, que, por suas origens diversas, assim como Samba, poderia jogar pela Argentina. Além disso, Samba também faz jus ao sobrenome, se o tomarmos ao pé da letra. Habilidade no drible, domínio de bola e visão de jogo: o jovem demonstra certo estilo brasileiro em campo.

Também é possível ver paralelos com Jamal Musiala. O craque do Bayern de Munique igualmente jogou por equipes de base da Inglaterra na infância. Após duas partidas pela seleção alemã sub-16, ele ainda defendeu as seleções inglesas sub-17 e sub-21, antes de optar pela DFB em 2021. Desde então, o jogador, hoje com 23 anos, atuou 46 vezes com a águia no peito.

O futuro mostrará se Samba seguirá um caminho semelhante. De todo modo, há muitos indícios de que seu futuro será promissor.