Hossam Hassan, técnico da seleção do Egito, anunciou a lista do Egito para a próxima data Fifa, que marca a estreia no caminho das eliminatórias para a Copa das Nações Africanas de 2027.

A seleção egípcia enfrenta Angola e Sudão do Sul nos dias 25 e 29 deste mês, antes de disputar um amistoso contra a seleção da África do Sul no próximo dia 4 de outubro.

A lista teve a convocação de um novo nome, que se junta ao grupo pela primeira vez: Ali Mahmoud, meio-campista do Al Ahly, além do retorno de Abdelaziz El Balouti, goleiro do Al Bank Al Ahly, para suprir a ausência do lesionado Mohamed El Shenawy. Vale lembrar que El Balouti já havia integrado a concentração do Egito em março de 2025.

A lista contou com 9 jogadores que atuam no exterior, encabeçados pela dupla de ataque Mohamed Salah e Omar Marmoush.

A lista da seleção do Egito ficou assim:

Goleiros: Mostafa Shobier, El Mahdy Soliman, Mohamed Alaa, Abdelaziz El Balouti.

Defesa: Rami Rabia, Mohamed Abdelmonem, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Hany, Karim Hafez, Ahmed Fatouh, Tarek Alaa.

Meio-campo: Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Mahmoud Saber, Ali Mahmoud, Ahmed Sayed Zizo, Ibrahim Adel, Haitham Hassan, Hamdi Fathi, Emam Ashour, Mostafa Zico.

Ataque: Mohamed Salah, Omar Marmoush, Hamza Abdelkarim.

Os ausentes da lista da seleção do Egito

Estão ausentes da lista Mahmoud Hassan Trezeguet, Mohamed El Shenawy e Yasser Ibrahim por lesão, além de Nabil Emad Donga por razões técnicas.

Já Marwan Attia desfalca apenas a partida contra Angola por suspensão, após a punição que sofreu durante a última Copa das Nações Africanas, disputada no Marrocos.









Programação da concentração da seleção do Egito no período da data Fifa

17 de setembro: início da concentração no centro das seleções nacionais na cidade de 6 de Outubro.

25 de setembro: confronto contra Angola na primeira rodada das eliminatórias, no Estádio Internacional do Cairo, às 21h.

27 de setembro: partida da delegação da seleção rumo ao Sudão do Sul em voo fretado.

29 de setembro: disputa da partida contra o Sudão do Sul na segunda rodada das eliminatórias, às 15h no Sudão do Sul.

30 de setembro: retorno da delegação ao Cairo.

4 de outubro: confronto amistoso contra a África do Sul no Estádio Internacional do Cairo.

Você pode discutir os temas e as notícias com mais profundidade nos fóruns da Kooora



