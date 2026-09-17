Hossam Hassan, técnico da seleção do Egito, anunciou a lista do Egito para a próxima data Fifa, que marca a estreia no caminho das eliminatórias para a Copa das Nações Africanas de 2027.
A seleção egípcia enfrenta Angola e Sudão do Sul nos dias 25 e 29 deste mês, antes de disputar um amistoso contra a seleção da África do Sul no próximo dia 4 de outubro.
A lista teve a convocação de um novo nome, que se junta ao grupo pela primeira vez: Ali Mahmoud, meio-campista do Al Ahly, além do retorno de Abdelaziz El Balouti, goleiro do Al Bank Al Ahly, para suprir a ausência do lesionado Mohamed El Shenawy. Vale lembrar que El Balouti já havia integrado a concentração do Egito em março de 2025.
A lista contou com 9 jogadores que atuam no exterior, encabeçados pela dupla de ataque Mohamed Salah e Omar Marmoush.
A lista da seleção do Egito ficou assim:
Goleiros: Mostafa Shobier, El Mahdy Soliman, Mohamed Alaa, Abdelaziz El Balouti.
Defesa: Rami Rabia, Mohamed Abdelmonem, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Hany, Karim Hafez, Ahmed Fatouh, Tarek Alaa.
Meio-campo: Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Mahmoud Saber, Ali Mahmoud, Ahmed Sayed Zizo, Ibrahim Adel, Haitham Hassan, Hamdi Fathi, Emam Ashour, Mostafa Zico.
Ataque: Mohamed Salah, Omar Marmoush, Hamza Abdelkarim.
Os ausentes da lista da seleção do Egito
Estão ausentes da lista Mahmoud Hassan Trezeguet, Mohamed El Shenawy e Yasser Ibrahim por lesão, além de Nabil Emad Donga por razões técnicas.
Já Marwan Attia desfalca apenas a partida contra Angola por suspensão, após a punição que sofreu durante a última Copa das Nações Africanas, disputada no Marrocos.
Programação da concentração da seleção do Egito no período da data Fifa
17 de setembro: início da concentração no centro das seleções nacionais na cidade de 6 de Outubro.
25 de setembro: confronto contra Angola na primeira rodada das eliminatórias, no Estádio Internacional do Cairo, às 21h.
27 de setembro: partida da delegação da seleção rumo ao Sudão do Sul em voo fretado.
29 de setembro: disputa da partida contra o Sudão do Sul na segunda rodada das eliminatórias, às 15h no Sudão do Sul.
30 de setembro: retorno da delegação ao Cairo.
4 de outubro: confronto amistoso contra a África do Sul no Estádio Internacional do Cairo.
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