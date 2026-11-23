Compartilhar Siga GOAL no Google

O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, não demorou para encontrar uma solução para a ausência de Lamine Yamal. Mais uma vez, ele recorreu às categorias de base do Barça para dar a primeira oportunidade a um jovem atacante belga que a diretoria do clube catalão enxerga como o futuro do seu ataque.

Publicidade

A delegação do Barcelona viaja ao Azerbaijão para enfrentar o Sabah, pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League. É a viagem mais longa já feita pelo time catalão em competições europeias: Baku fica a 3.970 quilômetros de Barcelona.

Para este duelo, o treinador alemão não contará com vários titulares, com destaque para a estrela e grande talento da equipe, Lamine Yamal, que ficou em Barcelona por causa de uma lesão no tornozelo direito.

O departamento médico do Barça garantiu que a ausência na partida da Champions é apenas uma medida preventiva e não o impedirá de jogar contra o Deportivo no domingo. Também ficaram em Barcelona os lesionados Rodri, Xavi Espart, Andreas Christensen, Hamza Abdelkarim e Bardghji.

A grande novidade da lista foi a primeira convocação do belga Jesse Bisiwu para o time principal. O atacante de 18 anos chegou ao Barcelona no verão passado, vindo do Club Brugge, em 31 de julho, por 8,5 milhões de euros, e assinou contrato até junho de 2031, numa das maiores contratações do clube para reforçar o time do futuro.

Publicidade Publicidade

Bisiwu começou a carreira no Leuven, em 2014, e lá ficou até 2020, antes de se transferir para o Club Brugge. Em 2023, aos 15 anos, passou a jogar pelo time B, o "Club NXT", e disputou 36 partidas na segunda divisão belga.

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

Bisiwu defende a seleção belga sub-21, depois de ter jogado por todas as seleções de base da Bélgica, e se destacou no Campeonato Europeu Sub-17, quando garantiu um lugar na seleção do torneio. Destro, ele atua bem pelas duas pontas. Desde que chegou ao Barcelona Atlètic, alterna os treinos entre o time de Belletti e, às vezes, o elenco principal. Até agora, disputou oito partidas na segunda divisão, todas como titular, e deu uma assistência.

Segundo o jornal espanhol "Marca", Flick acompanha o jogador de perto desde sua chegada à Cidade Esportiva Joan Gamper. Bisiwu foi um dos jovens que o treinador integrou ao grupo na pré-temporada e impressionou a todos, por exemplo, ao marcar dois gols contra o Basel.

Publicidade

Nos últimos meses, o treinador alemão observou atentamente o seu potencial: a velocidade, a habilidade no drible, o talento para superar os marcadores no mano a mano, a capacidade de construir jogadas, a precisão nas finalizações e a força física.

O jornal espanhol, citando uma fonte da comissão técnica do Barça, afirma que Flick não vê Bisiwu apenas como um substituto de emergência para a ausência de Yamal, mas como um projeto de grande jogador com quem o clube conta para os próximos anos. Por isso, quis lhe proporcionar o primeiro contato com o futebol europeu em um ambiente difícil, para testar sua personalidade sob pressão.