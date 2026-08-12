Parece que o Barcelona não está seguro de conseguir contratar os serviços do argentino Julián Álvarez, astro do Atlético de Madrid, durante a atual janela de transferências, e por isso se movimentou em busca de uma alternativa.

O Barcelona já procura substitutos para Julián Álvarez, e, segundo o jornalista próximo ao Barcelona, Gerard Romero, Deco, o diretor esportivo do Barça, já se reuniu com o representante do astro argentino Lautaro Martínez, jogador da Inter de Milão.

Ele explicou que Deco se reuniu na semana passada com Alejandro Camaño, agente de Lautaro Martínez, para discutir a situação e o futuro do atacante da Inter de Milão.

O capitão da equipe italiana está entre as principais opções que o Barcelona estuda caso fracassem as negociações pela contratação de Julián Álvarez.

O atacante do Atlético de Madrid segue no topo das prioridades do clube catalão, mas a dificuldade e o custo do negócio o levam a buscar outras opções.

Lautaro Martínez representa, portanto, uma solução interessante aos olhos de Deco e Hansi Flick, que desejam contratar um atacante de altíssimo nível.

O jogador, internacional argentino, tem 28 anos, e o Barcelona o acompanha há muitos anos. Ele continua exercendo grande atração na Catalunha, sobretudo graças à sua capacidade de finalização e à sua habilidade de contribuir na construção do jogo.