O argelino Adel Boulbina, ponta do Al-Duhail do Catar, está muito perto de se transferir para a Saudi Pro League durante a atual janela de transferências de verão, para ser o substituto do brasileiro Malcom, ponta do Al-Hilal.

O jornal saudita "Al-Riyadiah" afirmou que Boulbina está passando por exames médicos neste momento, a fim de concluir oficialmente sua transferência para o clube saudita Al-Diriyah durante o mercado de verão em andamento.

O ponta argelino compensará o Al-Diriyah pelo outro ponta, o brasileiro Malcom, depois que a negociação de sua transferência vinda do Al-Hilal foi interrompida recentemente, já que ele está perto de se transferir para o clube emiradense Al-Jazira.

O Al-Diriyah, recém-promovido à Saudi Pro League, decidiu recorrer a Adel Boulbina após as atuações de destaque que ele apresentou com o Al-Duhail na temporada passada, tanto no Campeonato Catariano quanto na Liga dos Campeões da Ásia Elite.

O jogador de 23 anos participou de 32 partidas pela equipe catariana na temporada passada, nas quais conseguiu marcar 13 gols e deu 7 assistências.

Boulbina esteve perto de se transferir para o Zamalek do Egito, em janeiro de 2025, quando era jogador do Paradou da Argélia, mas a negociação foi interrompida nos últimos instantes, e ele acabou se transferindo no verão seguinte para o Al-Duhail.

No cenário internacional, Boulbina atuou pela Argélia na Copa Africana de Nações de 2025 e na Copa do Mundo de 2026, tendo participado de 13 partidas no total, nas quais marcou 5 gols e deu 3 assistências.

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