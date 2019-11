Substituto de Luis Enrique na Espanha dá lugar a... Luis Enrique

Treinador Robert Moreno conquistou a vaga da Espanha na Euro 2020 e teria deixado o cargo chorando

O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales anunciou nessa terça-feira (19) que Luis Enrique voltará a ser o técnico da seleção da . Ele ficou afastado por cinco meses para cuidar de sua filha, Xana, que faleceu no fim de agosto. O antigo auxiliar de Luis Enrique, Robert Moreno foi o responsável pela classificação da Fúria à e deixou o cargo com a volta do treinador.

"Confirmamos que Luis Enrique voltará à sua posição. Nós agimos com sinceridade, não enganamos ninguém. Todos sabiam que se Luis Enrique quisesse voltar as portas estariam abertas. Luis Enrique vai continuar até a do Qatar", falou Rubiales, em entrevista coletiva.

Na última segunda-feira (18), a Espanha venceu a Romênia por 5 a 0, no Wanda Metropolitano. Ao término da partida, Robert Moreno ficara sabendo da notícia que Luis Enrique retornaria. O jornal The Guardian destaca que Moreno cancelou a entrevista coletiva ao final do jogo e saiu do Wanda Metropolitano calado e chorando.