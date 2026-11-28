Pochettino promove jovens da base para treino de sexta-feira
Enzo Kana-Biyik treinou com o elenco principal do Manchester United nesta sexta-feira, enquanto o técnico Pochettino lidava com vários desfalques antes do confronto de sábado com o Brentford pela Premier League. O atacante francês de 19 anos participou da atividade ao lado de outros jovens da base: Jack Fletcher, Tyler Fletcher, Jim Thwaites e Jaydan Kamason.
O capitão Bruno Fernandes não participou do treino por estar doente, aumentando a lista de desfalques, que já inclui Benjamin Sesko, Marcus Rashford, Carlos Baleba e Manuel Ugarte.
Pochettino, porém, recebeu uma boa notícia: o zagueiro Leny Yoro foi liberado para jogar após a anulação, em recurso, do cartão vermelho recebido contra o Liverpool.
Fernandes passará por avaliação após contrair virose com Portugal
Na entrevista coletiva antes da partida, Pochettino confirmou que Fernandes é dúvida para receber o Brentford após contrair uma virose enquanto estava com Portugal. O técnico do United ressaltou que avaliará as condições do meia antes de tomar a decisão final.
“Sim, não sabemos”, disse Pochettino. “Ele foi afetado por uma virose que veio de Portugal. Terminou o jogo já com um pouco de dificuldade e hoje não pôde participar do treino.
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“Vamos ver. Vamos observar ao longo do dia e amanhã, ver como ele acorda. Não vamos correr riscos, porque, quando esse tipo de situação acontece, você não sente [que consegue].
“Vamos ficar atentos, mas ainda não decidimos nada.”
O longo caminho de Kana-Biyik do Le Havre a Old Trafford
A ida de Kana-Biyik ao treino do time principal representa um passo importante em seu desenvolvimento no clube. O United acertou em abril de 2025 a contratação sem custos do jovem atacante junto ao Le Havre, da França, antes de oficializar a transferência em julho daquele ano.
A torcida ainda espera sua estreia no time principal, já que o United o emprestou imediatamente ao Lausanne-Sport, clube suíço pertencente à INEOS, para ganhar experiência. Lá, marcou um gol em 26 partidas por todas as competições antes de voltar a Manchester, onde disputou quatro jogos pelo sub-21 nesta temporada. Dado o histórico de Pochettino de confiar em jovens jogadores, uma convocação para o time principal pode vir em breve.
Na zona de rebaixamento, United busca primeira vitória na liga desde agosto
A partida de sábado tem enorme importância para o United, que está na zona de rebaixamento da Premier League. Sem vencer na primeira divisão desde agosto, o Manchester United tenta repetir o resultado do último encontro com o Brentford e dar a Pochettino uma vitória em sua estreia em casa.
Uma vitória tiraria o United das três últimas posições, ao menos temporariamente, se o Ipswich perder em casa para o Aston Villa. Enquanto isso, Pochettino esperará até sábado para decidir sobre Fernandes e sobre a presença dos jovens chamados da base na lista de relacionados para a partida.