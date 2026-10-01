O francês William Saliba, zagueiro do Arsenal, começou a correr pela primeira vez como parte de sua recuperação da lesão, e espera voltar a disputar partidas com seu time em novembro.

O Arsenal anunciou em julho passado que Saliba ficaria fora dos gramados "por um longo período" após o retorno do zagueiro da campanha da Copa do Mundo com a França, devido a um problema nas costas.

Isso aconteceu depois de Saliba permanecer apenas 30 minutos na partida da eliminação da seleção francesa nas semifinais diante da Espanha, que conquistou o título deste ano.

Havia receios iniciais de que Saliba precisasse passar por uma cirurgia, mas o Arsenal confirmou que esse não é o caso, pois o jogador de 25 anos precisa, em vez disso, de um "longo período de reabilitação" para retornar ao seu nível habitual.

A lesão significa que Saliba ainda não atuou pelo Arsenal nesta temporada, e Ezri Konsa, que chegou recentemente ao time no verão, assumiu um papel de destaque em seu lugar, tendo sido titular nas três últimas partidas do campeão da Premier League ao lado de Gabriel.

O jornal inglês "Metro" confirmou, citando o jornal francês "L'Équipe", que Saliba tomou analgésicos para ajudá-lo a atravessar a maior parte do fim da temporada passada e a Copa do Mundo — e muitas vezes ficava incapaz de se movimentar livremente por um período entre 24 e 48 horas após as partidas.

Alega-se que Saliba recebe tratamento e massagem diariamente, além de passar por sessões de fisioterapia com os fisioterapeutas diariamente no Arsenal, que fazem questão de adotar uma abordagem cautelosa na reabilitação do zagueiro central.

O relatório acrescentou que Saliba substituiu o ciclismo pela corrida, e que seu tão aguardado retorno ao time principal dependerá, no fim das contas, de como seu corpo reagirá nas próximas semanas.

Mas dizem que o ex-jogador do Saint-Étienne mira um retorno em novembro, caso siga no mesmo ritmo e não sofra nenhuma outra recaída.

Saliba aproveita atualmente a pausa internacional ao máximo, deixando Londres para desfrutar de alguns dias de descanso na região de Île-de-France, uma região localizada no centro-norte da França.



