Substituições polêmicas na partida entre Uruguai e Espanha: Federico Valverde furioso com o técnico Marcelo Bielsa

O técnico da seleção uruguaia, Marcelo Bielsa, fez duas substituições bastante marcantes na partida da Copa do Mundo contra a Espanha. Fernando Muslera cometeu um erro grave no gol sofrido e foi substituído no intervalo, a seu pedido e em sua última partida na Copa do Mundo. Pouco depois, o craque e capitão Federico Valverde também foi substituído.

Pouco antes do intervalo, e menos de meio minuto depois de Manuel Ugarte parecer ter rompido o ligamento cruzado, a Espanha abriu o placar. O chute, que era perfeitamente defendível, de Álex Baena escapou pelas mãos de Muslera (40).

Muslera é considerado um ícone absoluto no Uruguai, país que representou em nada menos que cinco Copas do Mundo. Mas isso não impediu Bielsa de substituir o jogador com 137 partidas pela seleção no intervalo. Após a partida, Bielsa declarou que Muslera pediu para ser substituído. Sergio Rochet, ex-jogador do AZ, entrou em seu lugar.

Naquele momento, o Uruguai ainda perdia por 1 a 0 e precisava marcar para manter vivas suas chances na Copa do Mundo. Apesar disso, Bielsa decidiu tirar de campo seu craque e capitão, Valverde.

Valverde correu para a linha lateral e demonstrou visível descontentamento com a decisão de Bielsa, que, por sua vez, não conseguiu um aperto de mão do astro do Real Madrid. Valverde então gritou, com a camisa nos ombros.



