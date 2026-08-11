Substituição no NEC sofre atraso de vários minutos por motivo bizarro: “Isso é inacreditável!”

Cenas bizarras em NEC x Olympiakos na noite de terça-feira. Emre Mor precisou entrar no meio da primeira etapa pela equipe de Nijmegen, mas a substituição acabou sofrendo um atraso de vários minutos por um motivo bastante incomum.

Aos 27 minutos, o azar atingiu Sami Ouaissa, que pouco antes parecia ter distendido um músculo da parte superior da coxa. Dick Schreuder foi obrigado a mexer e mandou Mor a campo.

A substituição precisava acontecer imediatamente, mas sofreu algum atraso. Foi possível ver um membro da comissão do NEC tratando a orelha de Mor, provavelmente por causa de um brinco. No entanto, ele não saía com facilidade.

“Ele ainda precisa tirar um brinco antes de poder entrar”, observou também o comentarista da Ziggo Sport, Wytse van der Goot. “Ou então alguma coisa precisa ser coberta. Isso não pode ser nenhuma surpresa, que ele não pode jogar com isso.”

“Sim, material não está em ordem”, disse Van der Goot, enquanto o furioso Schreuder também apareceu na imagem, gritando. Por causa dos problemas com Mor, o NEC jogou por vários minutos com um homem a menos.

“Talvez ele já tenha usado isso antes e a arbitragem italiana seja mais rígida nisso? Não faço ideia”, seguiu Van der Goot, ainda completamente perplexo. “Isso é inacreditável. A última palavra sobre isso ainda não foi dita.”

Cinco minutos depois, aliás, o NEC recebeu o golpe seguinte, já que Philippe Sandler também precisou deixar o jogo. Brayann Pereira é o seu substituto.