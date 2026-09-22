O Real Madrid elevou o tom em relação a Javier Tebas, presidente da La Liga, depois que este criticou as objeções do clube às decisões de arbitragem após a partida do dérbi, em declarações que provocaram a ira da diretoria do clube merengue.

Tebas havia atacado as críticas dirigidas à arbitragem, em uma publicação em suas contas nas redes sociais, usando expressões que costuma repetir ao criticar o Real Madrid, entre elas descrever o canal do clube, o "Real Madrid TV", como a "televisão do regime", antes de dizer: "Quando não é a Negreira, é o árbitro. Basta dessa cortina de fumaça! A desculpa de sempre já não é acreditada por ninguém que tenha um mínimo de bom senso".

A resposta do Real Madrid veio por meio de um comunicado oficial marcado por um tom duro, no qual o clube criticou o que descreveu como a insistência de Tebas em usar seu cargo para atacar o Real Madrid e diminuí-lo de forma reiterada.

O clube afirmou em seu comunicado: "O Real Madrid considera inaceitável que o presidente da La Liga utilize seu cargo institucional para continuar diminuindo o Real Madrid e atacá-lo da maneira que faz em todas as suas intervenções. É extremamente preocupante que a pessoa responsável por representar e proteger os interesses de todos os clubes da La Liga siga com sua recorrente obsessão pelo Real Madrid, transformando nosso clube em alvo permanente de seus ataques públicos".

E acrescentou: "Suas últimas intervenções são especialmente graves e surpreendentes, e não condizem com um responsável que assume suas responsabilidades, depois que ele optou por comentar um artigo escrito por um jornalista independente em um meio de comunicação digital, antes de transformar sua fala em um ataque ao nosso clube, indo além disso ao avaliar nossa estratégia esportiva, algo que representa uma atitude totalmente irresponsável".

Leia também:

Merecida ou severa? Especialista em arbitragem revela à Kooora sua opinião sobre a punição ao árbitro do dérbi de Madri

O Real Madrid deu continuidade ao seu ataque ao presidente da La Liga: "Chama a atenção que o presidente da La Liga dedique seu tempo e suas contas pessoais a tentar manchar a imagem do Real Madrid publicamente de forma contínua, em vez de contribuir, a partir das responsabilidades de seu cargo, para reforçar a confiança nas instituições que deveriam garantir a imparcialidade da competição".

O clube considerou que esse comportamento "segue prejudicando a imagem da competição e do futebol espanhol pelo mundo".

O Real Madrid encerrou seu comunicado com uma mensagem direta à La Liga, afirmando: "Diante desse comportamento inadequado e persistente ao longo do tempo, entendemos que o futebol profissional na Espanha precisa com urgência de um responsável capaz de administrá-lo e desenvolver todo o seu potencial, com o compromisso do dever fundamental que é a imparcialidade".

E acrescentou: "Precisamos de alguém que compreenda a natureza de seu cargo, porque o presidente da La Liga não é o dono da competição, mas sim um responsável que a administra a serviço dos clubes que a compõem e que confiam a ele sua condução. Precisamos de alguém que desempenhe essa tarefa com integridade".

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora"

