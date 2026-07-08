“Suas decisões são suspeitas”... Autoridade do governo Trump revela os bastidores da decisão sobre o caso de Wologun

Andrew Giuliani, diretor executivo da equipe de trabalho da Casa Branca para a Copa do Mundo de 2026, lançou um novo ataque contra o árbitro brasileiro Rafael Klaus, após este ter mostrado cartão vermelho ao atacante da seleção americana Folarin Balugun durante a partida contra a Bósnia e Herzegovina nas oitavas de final, antes de a decisão ser posteriormente anulada.

Durante uma coletiva de imprensa realizada em Washington na quarta-feira, Giuliani alegou que Klaus estaria sendo investigado por suspeita de manipulação de resultados, antes de recuar e corrigir sua declaração, dizendo: “Ele não foi acusado de cometer crimes, isso está claro. O que estou dizendo é que o caso foi semelhante a uma investigação realizada há alguns anos no Brasil sobre a aplicação de cartões vermelhos irregulares. Essa é a verdade.”

Giuliani, filho do ex-prefeito de Nova York Rudy Giuliani, já havia insinuado anteriormente que o cartão vermelho recebido por Balugon “poderia ser uma forma fraudulenta de manipular a partida dentro do campo”.

De acordo com o jornal britânico “Mirror”, parece que o funcionário americano se referia ao escândalo de manipulação de resultados de jogos no Brasil em 2024, quando o empresário americano John Texter, proprietário do Botafogo, fez acusações contra os árbitros após seu time ter perdido terreno na disputa pelo título do campeonato. Na época, o caso chegou ao Senado brasileiro, mas Klaus não foi formalmente acusado nem intimado a prestar depoimento.

Por outro lado, a Confederação Brasileira de Futebol e a “FIFA” defenderam o árbitro brasileiro, afirmando que ele “demonstrou constantemente os mais altos padrões de profissionalismo e integridade”.

A decisão de expulsar Balugon provocou uma onda de indignação entre a torcida, e o caso chegou até o presidente Donald Trump, que entrou em contato por telefone com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para expressar seu descontentamento. Horas depois, a Comissão Disciplinar Independente da FIFA decidiu suspender a punição imposta a Balugon, o que lhe permitiu participar das oitavas de final contra a Bélgica.

A participação de Balogun não salvou a seleção americana da derrota por 4 a 1 e da eliminação do torneio, mas isso não impediu Giuliani de continuar pressionando o árbitro brasileiro.

O dirigente americano acrescentou: “Quando se somam cartões vermelhos irregulares ao uso da tecnologia de vídeo, os árbitros da Copa do Mundo devem saber que não se pode aplicar o VAR da maneira como foi usado aos 64 minutos contra Balogun. Ele deveria saber disso; é claro como o dia”.

E continuou: “Durante o treinamento para se tornar árbitro, é realmente questionável ver como o sistema de vídeo foi aplicado de forma errada aos 64 minutos em uma falta de contato comum; ele nunca deveria ter sido usado dessa maneira.”