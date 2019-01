Suaréz usa redes sociais para se despedir de companheiro do Barcelona

Atacante uruguaio desejou sucesso ao meia espanhol, que atuará por empréstimo com a camisa do Arsenal

Embora a sua saída do Barcelona ainda não seja oficial, Denis Suárez deixará o clube catalão na atual janela do mercado, conforme antecipado pela Goal. O próprio companheiro de clube, Luis Suárez, em suas redes sociais, já se despediu do jogador.

"Sorte, galleguito, nesta nova etapa", postou Suáez em sua conta no Instagram com uma imagem em que aparece junto com o jogador, que já não foi relacionado para o duelo de volta das quartas de final da Copa do Rei, contra o Sevilla.

A novela Denis Suárez teve vários capítulos que, por um momento, foi pensado que não teria um final. No entanto, depois de ir e voltar, todas as partes envolvidas concordaram: o jogador renovará seu contrato com o Barcelona até 2021 (terminava em 2020) e será emprestado para o Arsenal.

Falta apenas a confirmação oficial, mas, a dois dias do fechamento da janela, a operação está quase fechada. O clube inglês pagará cerca de dois milhões de euros pelo empréstimo até o final da temporada e também terá uma opção (não obrigatória) para comprá-lo no fim do ano.