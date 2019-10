Suárez tem o melhor início de temporada no Barcelona em três anos

O uruguaio marcou cinco gols em sete jogos, o melhor registro comparado às últimas temporadas

Luis Suarez nunca morre. Aos 32 anos, chega à sua sexta temporada no , mais do que qualquer outro atacante do centro que teve o privilégio de companhar Lionel Messi na frente de ataque do clube. O uruguaio, critiado por seus dois anteriores inícios de temporada por sua seca de gols, começou o ano em um bom nível, apesar de que já não é intocável como antes, mesmo sendo o único jogador do plantel que não tem um substituto natural. Antes do , ele já havia sido substituído por uma decisão técnica, algo incomum e que responde a um plano específico para prolongar sua vida esportiva em benefício próprio e, é claro, no clube que o paga.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

De fato, o uruguaio não comparecerá à sua seleção na próxima semana e perderá os dois jogos contra o , porque ficará em Barcelona fazendo "parte de seu plano de trabalho personalizado", conforme relatado pelo clube na manhã de sexta-feira. A Goal entende que as partes assumem que o atacante não pode disputar tantos jogos comos anos atrás, para que Suarez se submeta a um plano que permita que ele esteja com sua seleção em novembro contra a Hungria e provavelmente a . Até isso o Barcelona dosa.



(Foto: Getty Images)

O planejamento tem dado frutos e, por enquanto, o uguguaio já marcou cinco gols nos sete jogos que disputou, transformando um a cada dois chutes em gol. É um começo muito melhor do que nas últimas temporadas, quando apenas havia marcado três gols em nove jogos há um ano e dois em seis, há dois. Os números que ele apresenta no momento são interessantes e, embora ainda esteja longe de sua melhor versão, mantém o faro de goleado. Além disso, existe a circuntância de que se Suarez marca, o Barcelona vence, por isso é funamental que sigam esses números, que demonstram que ninguém pode enterrá-lo antes do tempo...