Suárez sobre dupla com Griezmann: "ele tem que se adaptar ao Barcelona, o que não é fácil"

Jogador uruguaio elogiou o novo companheiro de ataque e acha que ele conseguirá se encaixar em pouco tempo

Em entrevista ao Mundo Deportivo, o atacante uruguaio Luis Suárez falou sobre a sua nova dupla de ataque no : Antoine Griezmann. Suárez sabe que o francês precisará de um tempo para se adaptar ao estilo de jogo catalão que é completamente diferente daquele usado por 'Cholo' Simeone no . Ainda assim, o camisa 9 do Barça rasgou elogios ao novo companheiro.

"Depois dos minutos do outro dia esse é o segundo jogo que atuamos juntos e creio que são os primeiros de muitos minutos juntos ao longo da temporada. Ele [Griezmann] é um grandíssimo jogador, por isso está no Barça, mas obviamente precisa se adaptar ao jogo do Barcelona, o que não é fácil. Todos os jogadores sofrem um pouco no começo. Ele é um jogador inteligente e esperamos que se adapte o mais rápido possível", disse o uruguaio.

Suárez participou da partida amistosa entre Barcelona e , que aconteceu nos . Os catalães venceram os napolitanos por 2 a 1, no jogo que aconteceu na última quarta-feira (07). O grande destaque foi o goleiro brasileiro Neto, que fez boas defesas no duelo.

Suárez jogou apenas os 45 minutos iniciais e saiu alegando cansaço. Ele voltou a treinar semanas depois que o grupo já treinava devido sua participação na . E já olha para a partida de estreia do Barça contra o , no San Mamés.

"Terminei o jogo cansado, é complicado por ser os primeiros minutos da pré-temporada, ainda mais com a mudança de agora fica mais difícil, vou tratar de entrar no ritmo o rápido possível para o começo de ", falou Suárez.