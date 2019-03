Suárez revela que só não foi jogar no Arsenal porque Gerrard o impediu

Em entrevista, atacante confirma que conversa com capitão do Liverpool o convenceu a permanecer nos Reds

Em entrevista ao portal OTRO, Luis Suárez revelou a importância de Steven Gerrard em sua permanência no . Na época, ele estava de malas prontas para Londres, onde se juntaria ao .

"Eu estava pronto para ir ao Arsenal, me forçando a ir. Então Steven me disse: 'Prometo que, se você ficar esse ano, sairá no próximo para , , ou qualquer outro clube que desejar. Mas fique esse ano pois você não se sairá melhor no Arsenal'", revelou o atacante.

O uruguaio vinha de uma temporada instável no Anfield Road e enfrentava desconfiança geral. O caso de racismo contra Patrice Evra deixou o clima para que ficasse nos Reds quase insustentável e os Gunners cogitaram oferecer 40 milhões e uma libra (cerca de R$ 203 milhões) para fechar um acordo com o rival. Suárez confirmou que a postura de Gerrard foi importante para o futuro de sua carreira.

"Foi a última conversa que tive com Gerrard naquele momento e, logo em seguida, disse ao meu empresário que decidiria ficar. As palavras dele me convenceram naquele momento e vieram de alguém que se importava comigo, que queria me ver bem e me via triste. Aquelas palavras vieram de um verdadeiro capitão, tiveram um grande impacto no momento e me ajudaram bastante", completou Luis.

Na temporada 2012/13, ele foi vice-artilheiro da Premier League com 23 gols em 33 jogos, antes de sair para os Blaugranas na campanha 2014/15.