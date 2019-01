Suárez pede que Neymar ignore rumores sobre o Barcelona: "deve desfrutar Paris"

O uruguaio também disse que deseja reatar a parceria com o brasileiro em algum momento: seja profissionalmente ou não

Luis Suárez guarda com muito carinho a parceria feita com Neymar no Barcelona, entre 2013 e 2017. No entanto, afirmou nesta segunda-feira (21) que o brasileiro precisa curtir a camisa do PSG em meio às constantes especulações que o ligam especialmente a Real Madrid (algo que o próprio Ney negou) e ao Barça.

"No futebol nunca se sabe o que pode acontecer. O que o Neymar disse é verdade, em toda janela de transferências se fala muito de Neymar. É Neymar de um lado, Neymar do outro”, disse em entrevista para o GloboEsporte.com.

“O que temos que fazer é deixar que ele desfrute um pouco da decisão que ele tomou, que foi ir para o Paris. Que ele desfrute do Paris. E quando chegar a oportunidade de mudar, ele vai decidir, vai tomar a decisão. E todos saberão".

"Acredito também que ele é muito maduro, muito consciente. Ele não tem que ficar escutando todo dia o que se diz, porque é complicado. Tem que estar focado no que ele faz de espetacular, que é jogar futebol".

"No futebol, nunca sabemos. Posso jogar com ele de novo no Barcelona, numa partida entre amigos ou até em casa (risos)”, finalizou o uruguaio, que no último domingo alcançou o Top 5 de maiores artilheiros na história do Barça ao estufar as redes do Leganés na vitória por 3 a 1 do líder da Liga Espanhola.