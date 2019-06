Suárez pede bola na mão em lance com o goleiro; veja a cena bizarra

Atacante uruguaio se confundiu e protagonizou cena esquisita no primeiro tempo do duelo contra o Chile.

Acostumado às polêmicas quando veste a camisa da seleção do , Luisito Suárez somou mais uma cena bizarra ao seu histórico. Nesta segunda, no primeiro tempo do duelo contra o , pela , ele chamou atenção ao pedir um toque de mão... do goleiro!

Suárez pedindo toque de mão do goleiro 🤔😂. Acompanhe Chile 0 x 0 Uruguai pela Copa América ➡️ https://t.co/LxXZBRHdPG pic.twitter.com/Zmf7UrahxG — globoesportecom (@globoesportecom) 24 de junho de 2019

A cena ocorreu aos 22 minutos do primeiro tempo. Já dentro da área, Suárez tentou um chute e viu o goleiro Arias bloquear a batida com o braço esquerdo. O atacante do , no reflexo, pediu toque de mão, mas logo em seguida percebeu o erro e tentou disfarçar, sem sucesso.

Suárez, é sempre bom lembrar, ganhou notoriedade na de 2010, quando, na prorrogação das quartas de final, ele defendeu uma cabeçada com as mãos, foi expulso e viu Muslera pegar o pênalti que salvaria o Uruguai.

Quatro anos depois, outra bizarrice, que aliás faz aniversário hoje. Em um duelo contra a , pela Copa do Mundo do , Suárez mordeu o ombro de Chiellini e acabou sendo suspenso do torneio.