Suárez: otimista com “novo” Griezmann do Barcelona e secando Real Madrid

Atacante uruguaio marcou o único gol da partida que recolocou o Barça na disputa pelo título e rebaixou o rival local, Espanyol

Aos poucos o parece estar se encontrando sob a batuta de Quique Setién. Um dos jogadores que parece mais ter sentido a mudança de treinadores foi Luis Suárez. Depois de fazer o gol que deu a vitória ao Barça no duelo dessa quarta (08) contra o Espanyol, o atacante uruguaio também falou a respeito da relação com Griezmann e do apoio que o francês tem dentro do elenco barcelonista.

"O treinador é quem decide e faz as escalações. Buscar uma boa fórmula e fazer com que os três [Suárez, Messi e Griezmann] vão se conhecendo melhor. É o primeiro ano do Griezmann e ele sempre terá o nosso apoio", falou o atacante ao final da partida.

A questão a respeito de Greizmann é porque ele, mais que ninguém, vinha sentindo os efeitos de jogar no Barcelona e parecia sucumbir à enorme pressão. Por um tempo foi sacado da equipe por Quique Setién, mesmo os números mostrando que o francês ainda conseguia render mais que os concorrentes.

Porém, o treinador espanhol achou uma nova função para o francês. Ao invés de ser um dos atacantes de lado de campo, ele agora atua como um segundo atacante, ao lado de Suárez e mais amparado por Messi, que na partida dessa quarta (08) não marcou gols.

Suárez também admitiu estar na torcida contra o Real Madrid. Isso porque o time comandado por Zinedine Zidane pode voltar a abrir quatro pontos de vantagem para o Barça, se vencer o na sexta-feira (10).

"Nosso objetivo é ganhar as três partidas e depois esperar que o rival tropece", comentou Suárez.

O treinador Quique Setién avaliou a partida do Barça, que rebaixou o após 26 anos na elite espanhola, como sendo "mais prática que brilhante".

"Com certeza foi uma partida mais prática que brilhante. Não foi um grande jogo porque a defesa do Espanyol nos dificultou muito as coisas", analisou Setién.