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Inter Miami CF e FC Cincinnati empataram por 2 a 2 em um jogo eletrizante no Nu Stadium, com os quatro gols marcados no segundo tempo. Luis Suarez abriu o placar após assistência de Casemiro. O FC Cincinnati virou rapidamente, mas Riquelme Fillipi empatou aos 90 minutos.

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O clima no Nu Stadium era de expectativa quando Inter Miami CF e FC Cincinnati entraram em campo com muito em jogo para ambos. Terceiro colocado na Conferência Leste e liderado por Lionel Messi e Luis Suarez, o Miami buscava se recuperar de uma derrota para o New York Red Bulls. O Cincinnati chegava em busca de uma vaga nos playoffs e precisava somar pontos. O primeiro tempo foi estudado, com as duas equipes priorizando a solidez defensiva, e terminou 0 a 0. Messi recebeu cartão amarelo aos 44 minutos.

Suarez abre o placar após início de jogo estudado

A partida ganhou vida aos 61 minutos, quando Luis Suarez mostrou mais uma vez seu faro de gol. Casemiro deu a assistência, e o uruguaio finalizou para colocar o Inter Miami em vantagem, para alívio da torcida da casa. O Miami havia feito duas alterações no intervalo, com Telasco Segovia e Ian Fray entrando nos lugares de Matías Galarza e Sergio Reguilón. A equipe ganhou confiança e começou a dominar.

Cincinnati vira o jogo de forma dramática

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Quando o Miami parecia a caminho de uma vitória apertada, a partida tomou um rumo caótico. O Cincinnati, que havia mantido a disciplina tática, empatou com Kenji Mboma Dem aos 80 minutos, após passe de Evander, e calou a torcida na Flórida. Apenas seis minutos depois, Samuel Gidi virou o jogo ao aproveitar uma assistência de Tyler Barlow e colocar os visitantes à frente por 2 a 1.

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Fillipi dá o último toque de emoção

Com a derrota se aproximando, o Inter Miami se lançou ao ataque. Riquelme Fillipi, que havia entrado aos 83 minutos no lugar de Germán Berterame, foi o herói. Aos 90 minutos, ele recebeu um passe de Rodrigo De Paul em uma área congestionada e finalizou para fazer 2 a 2. O gol provocou uma grande comemoração no banco do Miami e garantiu um resultado que pareceu justo pelo andamento da partida.

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Destaques individuais e mudanças táticas

Suarez e Fillipi foram os destaques do time da casa, enquanto a assistência de Casemiro no primeiro gol mostrou sua influência atuando mais recuado. Messi teve uma noite mais discreta. Recebeu cartão amarelo pouco antes do intervalo e teve uma finalização bloqueada no segundo tempo. Pelo Cincinnati, jogadores que entraram descansados, entre eles Barlow e T. Anunga, ajudaram a explorar o cansaço da defesa do Miami. Apesar da sequência de gols, a disciplina do Miami foi posta em dúvida após a equipe receber três cartões amarelos: Messi aos 44', Segovia aos 90+3' e Suarez aos 90+4'.

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Consequências para a disputa na Conferência Leste

O empate mantém o Inter Miami em boa posição entre os três primeiros da Conferência Leste, embora a equipe vá lamentar as falhas defensivas que permitiram a reação do Cincinnati. Para o FC Cincinnati, o ponto é uma demonstração de espírito de luta e mantém vivas as esperanças de chegar aos playoffs. As duas equipes mostraram o suficiente para indicar que serão adversárias difíceis quando a temporada da MLS entrar em sua fase mais importante.

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Ainda é preciso conferir na tabela: os 43 pontos do Cincinnati e a posição exata do Miami. A captura de tela não mostra a tabela, e o New England estava empatado com o Miami em 55 pontos antes desta partida.