Suárez machuca a mão e vai para hospital, mas segue na Copa América

Atacante uruguaio saio com a mão enfaixada de hospital de Porto Alegre; Uruguai confirma sua presença no jogo contra o Chile no Maracanã

O atacante Luís Suárez foi a um hospital de Alegre nesta sexta-feira (21) após sofrer uma forte pancada na mão durante o empate em 2 a 2 contra o .

A assessoria da seleção do confirmou ao GloboEsporte os relatos de que Suárez foi visto no Hospital Mão de Deus com a mão enfaixada, mas não especificou qual é a lesão do jogador.

Suspeita-se de uma fratura em um dos dedos.

O Uruguai confirma que Suárez vai jogar na próxima segunda-feira (24) no Maracanã, quando a celeste enfrenta o em duelo que vale a liderança do Grupo C.