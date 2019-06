Suárez lamenta ausência de Neymar na Copa América, mas vê Brasil forte: "não muda como equipe"

Centroavante da seleção uruguaia avalia a ausência do craque brasileiro em torneio que será disputado nos próximos dias. Ele ainda elogia time de Tite

Suárez falou sobre o amigo Neymar às vésperas da estreia do na . O jogador do se manifestou sobre o lesão do craque brasileiro, uma possível volta ao Barcelona e o grupo de WhatsApp que eles têm com o argentino Lionel Messi.

"Não tem bem esse nome [Sudacas] na verdade. Mas é verdade sim [que temos um grupo de WhatsApp]", disse o centroavante.

"Quando o Neymar se lesionou, nós demos muito ânimo, muita força. Como qualquer jogador quando perde um torneio importante por sua seleção em seu país, ele fica muito triste. Ney obviamente ficou muito triste", acrescentou.



(Foto: Getty Images)

Luis Suárez não esconde que a ausência do jogador atrapalha a seleção brasileira, mas ainda assim vê o time de Tite forte na briga pela .

"O perde muito obviamente, mas não tira o fato de o Brasil ter grandes jogadores. É o que é a seleção do Brasil. Os rivais não ganham nada, porque não muda o Brasil como equipe", comentou.

Outro assunto abordado na entrevista concedida por Luis Suárez foi uma possível volta do amigo ao Camp Nou:

"Obviamente que demonstramos muito no Barcelona em nível mundial. Seria um prazer jogarmos juntos, mas é normal neste período de mercado falarem de muitas contratações", concluiu.