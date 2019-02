Suárez diz entender as críticas a Coutinho: "Tem que conviver com essas coisas"

Uruguaio não acredita que o brasileiro sinta a responsabilidade por ser a contratação mais cara da história do clube

Alvo de críticas por parte da imprensa e torcida do Barcelona, Philippe Coutinho não passa por sua melhor fase no Camp Nou. Contratação mais cara da história do clube, o brasileiro desembarcou na Espanha depois que o Liverpool recebeu 160 milhões de euros pelo jogador.

No entanto, apesar do meia ainda não ter brilhado com a camisa do clube catalão, Luis Suárez saiu em defesa de seu companheiro de equipe e negou que o fato de ser a assinatura mais cara, não influencia no futebol de Coutinho.

"Você tem que saber que você está no Barça e você tem que viver com isso. Mas temos que defendê-lo porque está aqui, tem que seguir crescendo e saber viver com estas situações.", disse em entrevista ao Mundo Deportivo.



"Coutinho não deve treinar ou entrar no campo pensando que é o jogador mais caro da história do Barça, mas sim continuar melhorando a cada dia com os jogadores que ele tem por perto. Conhecendo Philippe, não acho que ele pense nisso, pelo contrário, deve ter em mente como teve contra o Sevilla", completou.

Coutinho marcou dois gols na vitória do Barça sobre o Sevilla por 6 a 1 pelas quartas de final da Copa do Rei. Vale lembrar que Messi cedeu a cobrança de pênalti para o brasileiro inaugurar o placar na última quarta-feira (30).

Outros pontos da entrevista

Retorno de Neymar ao Barcelona: "Muito triste a lesão porque vinha em um grande nível ao qual ele nos acostumou. Ele está em Paris, feliz, feliz, e daqui para o que acontece em junho ou o que ele decidir, será a decisão dele e de Paris se o deixa sair. Se ele voltar ao Barça, obviamente eu ficaria feliz porque quero estar cercado dos melhores, mas vamos ver o que acontece".



Maxi Gómez, atacante do Celta, possível substituto: "Pode ser, desde que entrou para a liga está crescendo muito, é um '9' muito bom, tem muita ambição, está melhorando tecnicamente, e com suas atitudes. Conversei com ele por conta da experiência que tenho nesse tipo de coisa. Mas você não deve mudar a maneira de jogar. Tanto ele como outros jovens podem se sair bem".