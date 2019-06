Suárez abre as portas do Barcelona para Neymar: 'segundo melhor do mundo'

Atacante uruguaio disse que viveu o melhor ano dele no futebol ao lado de Neymar e Messi e disse ser a favor de um retorno

Luís Suárez disse que gostaria de ter Neymar de volta como seu companheiro de ataque no , revivendo o trio de ataque que conquistou a ao lado de Lionel Messi.

"Tive o privilégio de ter um dos melhores anos da minha vida no futebol com o Barcelona ao lado do melhor do mundo, Messi, e do segundo melhor, Neymar", disse o atacante uruguaio à rede RAC1 nesta segunda.

"Um dos melhores momentos que já tive foi quando vencemos a tríplice coroa", disse Suárez. "Quem não gostaria de jogar com caras como o Ney?".

Neymar está sendo especulado no Camp Nou apenas dois anos depois de deixar o time catalão pelo Paris Saint Germain pela quantia recorde de 222 milhões de euros (R$ 966 milhões).

Como divulgado nesta segunda pelo GloboEsporte, o Barcelona planeja pagar 100 milhões de euros e ainda enviar jogadores como Ousmanne Dembelé, Ivan Rakitic ou Samuel Umtiti para fechar o negócio.

Já do lado parisiense, o presidente do , Nasser Al Khelaifi deu entrevista à revista France Football e foi direto ao alegar que não aceitará mais comportamento de celebridades no clube, antes de enfatizar Neymar.

"Quero jogadores dispostos a dar tudo para defender a honra dessa camisa e quero que se unam no projeto do clube. Aqueles que não quiserem ou não entenderem, nós vamos ver e conversar. Claro que há contratos que deverão ser respeitados, mas agora a prioridade é a união total pelo nosso projeto. Ninguém obrigou Neymar a vir para cá. Ninguém o empurrou. Ele veio sabendo que chegaria a um projeto", disparou.

O assunto é forte na e o presidente da disse que seria bom o retorno de Neymar, desde que "o atacante se comporte".