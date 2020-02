Suárez abandona muletas e corre para reforçar Barcelona na Liga dos Campeões

Uruguaio recebeu boas notícias após uma avaliação médica e agora luta contra o tempo para ajudar o Barça na reta final da temporada

Não há torcedor do que não esteja sentindo a falta de Luis Suárez. Depois de semanas turbulentas, finalmente o vestiário do clube recebe boas notícias. O uruguaio está evoluindo bem de sua lesão e pode, em breve, voltar a fazer sua parceria com Leo Messi dentro de campo.

A Goal apurou que o camisa 9 já abandonou as muletas, caminha com normalidade e apresenta uma melhora satisfatoria da lesão que sofreu no joelho, no início do ano. A volta de Suárez será, de longe, o melhor reforço para o Barcelona nesta reta final de temporada, em que o uruguaio já soma 14 gols em somente 23 jogos.

Tanto a comissão técnica quanto o próprio jogador sabem que não há necessidade de correr riscos desnecessários, embora a falta que o atacante faça seja sentida dentro de campo. Mas há um otimismo para que Suárez volte mais forte e antes do que o previsto após a cirurgia no menisco do joelho direito, considerada de nível grave.

O objetivo de Suárez é 100% pronto no mês de maio e poder ajudar o Barça nas semifinais da Liga do Campeões, caso o clube ainda esteja vivo na competição continental. Ele ainda pode reforçar o time nas últimas quatro rodadas de LaLiga, caso essa previsão se cumpra.

Ainda sem o camisa 9 disponível, o Barça recebe o no próximo sábado, ao meio dia (horário de Brasília), para tentar reassumir a liderança de LaLiga. O time está em segundo lugar, três pontos atrás do .